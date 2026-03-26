Dolor en Patronato y el deporte entrerriano por la muerte del dirigente Alcides Papaleo
El histórico dirigente deportivo Alcides Papaleo falleció en las últimas horas, a los 79 años, y su partida generó una profunda conmoción en el ámbito deportivo de Paraná y de toda la provincia de Entre Ríos.
Su nombre quedó estrechamente ligado al Club Atlético Patronato, institución que presidió entre 1996 y 2000 y a la que dedicó gran parte de su vida. Ocupó diferentes cargos en las comisiones directivas y fue un permanente colaborador, incluso por fuera de los roles formales.
Papaleo desarrolló una extensa trayectoria dirigencial en Patronato, donde asumió responsabilidades en distintos momentos clave del club. Su gestión se caracterizó por el compromiso con el crecimiento institucional, el orden administrativo y el impulso de las divisiones formativas, pilares que marcaron el desarrollo deportivo de la entidad.
Durante su presidencia, Papaleo promovió iniciativas destinadas a fortalecer la estructura del club y mejorar sus condiciones competitivas. En ese marco, fue parte de una etapa en la que Patronato consolidó su identidad en el fútbol argentino, con un trabajo sostenido que apuntó tanto al rendimiento deportivo como a la organización interna.
Quienes compartieron su camino lo recuerdan como un dirigente cercano, presente y comprometido con la construcción de una institución sólida y representativa de la comunidad paranaense. Además de su rol en la conducción, acompañó activamente distintas etapas del club, manteniendo su presencia y colaboración en proyectos vinculados al crecimiento de Patronato.
La Capillita y la tribuna San Nicolás
Cabe recordar que el 1º de mayo de 1997 se inauguró el predio La Capillita bajo la presidencia de Alcides Papaleo, un espacio clave para el desarrollo de las divisiones inferiores y la infraestructura deportiva del club.
Entre otros hitos de su gestión, se destaca la ampliación de la tribuna San Nicolás en 1999, que llevó la capacidad del estadio a 22.000 personas, marcando un salto importante en la estructura del escenario rojinegro.
El fallecimiento de Alcides Papaleo generó múltiples expresiones de pesar en el ámbito deportivo, con mensajes de dirigentes, socios e hinchas que destacaron su legado y su entrega a la institución.
Desde el Club Patronato y distintas instituciones deportivas se resaltó su aporte al desarrollo del fútbol entrerriano y su rol en la consolidación del club como uno de los referentes de la provincia en el ámbito nacional.
Fuente: El Once