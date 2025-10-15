Dolor en el periodismo argentino: falleció María Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10
El periodismo argentino atraviesa un nuevo momento de pesar tras conocerse el fallecimiento de María Eugenia Karall, reconocida locutora de Radio 10, quien murió este 15 de octubre a los 52 años.
La noticia fue confirmada por la propia emisora a través de sus redes sociales, donde compartieron una imagen de la comunicadora junto a un mensaje de despedida.
“Despedimos con profunda tristeza a Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10. Su voz, su calidez y su profesionalismo quedarán para siempre en la historia de la radio y en el recuerdo de quienes compartimos el aire con ella. Gracias por tanto, Eugenia”, publicó la radio.
El posteo se colmó de comentarios de colegas y oyentes que recordaron con afecto a la profesional. Entre ellos, Jorge Rial escribió: “Gran persona. La vamos a extrañar”.
Por su parte, Débora D’Amato expresó: “Enorme compañera en el día a día, gran profesional. Amada persona. Pienso en su Lolita”, mientras que Teté Coustarot sumó: “Qué recuerdo amoroso dejás. Abrazo a la familia”. También se manifestaron Pampa Mónaco, Mariana Brey, Rosalía Costantino y Noelia Novillo, quienes dejaron mensajes de cariño y emojis de corazones para homenajearla.
Durante la emisión del programa Argenzuela este miércoles por la mañana, Mauro Federico despidió al aire a su compañera y compartió detalles sobre su partida.
“Hace ya un rato que venía peleando como una leona, la querida Eugenia Karall, locutora de esta casa, falleció hoy. Los que tuvimos el placer de trabajar con ella sabemos que era una persona maravillosa y una profesional impecable”, expresó el conductor conmovido.
Federico recordó además el compromiso y la solidaridad de Karall en su trabajo:
“Tener al lado a alguien como Eugenia era saber que si te mancabas o la voz te fallaba, ella estaba ahí, cubriendo todo con enorme profesionalismo. Era una mujer con valores e ideas firmes, que le daba a su rol un sentido profundo, más allá de lo meramente decorativo”.
La voz cálida y distintiva de María Eugenia Karall marcó una época en la radio argentina y dejó una huella imborrable entre sus colegas y oyentes.