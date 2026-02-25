Dolor en el fútbol argentino: falleció el ex Patronato, Claudio “Yerbatero” González
El fútbol argentino vive una jornada de dolor y tristeza por el fallecimiento de Claudio “Yerbatero” González. El ex delantero nacido hace 49 años en Posadas, Misiones, tuvo destacados pasos por Talleres de Córdoba, Rosario Central, Independiente y Patronato de Paraná, entre otros equipos.
González, que se ganó el apodo de “Yerbatero” por haber nacido en la provincia de Misiones, vistió la camiseta de siete clubes diferentes, se retiró en 2007 en General Paz Juniors de Córdoba, donde se radicó y continuó trabajando en la etapa formativa de jóvenes futbolistas, manteniendo su vínculo con el deporte.
La noticia de su fallecimiento se dio a conocer en la tarde de este miércoles, según lo trascendido producto de complicaciones de una afección pulmonar. Sus restos son velados en la Sala Dalí de la casa central de Paviotti, y serán inhumados el jueves a las 10:30 en el cementerio La Naturaleza de Villa Nueva.
En Misiones, el “Yerbatero” sobresalió en equipos locales como Bartolomé Mitre y Rosamonte de Apóstoles, donde adquirió su apodo característico.
Durante su trayectoria, una grave lesión de tibia y peroné sufrida durante el paso por el Cobreloa de Chile interrumpió su carrera, forzando un periodo de rehabilitación. Tiempo después, el centro delantero logró regresar a la actividad en Talleres de Córdoba y posteriormente en General Paz Juniors antes de retirarse definitivamente.
En su etapa profesional, Claudio González llegó a disputar la Copa Mercosur vistiendo la camiseta de Independiente y luego se consolidó en Talleres, club en el que se destacó por su aporte en circunstancias adversas y dejó una huella que sus hinchas aún recuerdan, como por ejemplo su gol a Boca Juniors en el Clausura 2003, en una victoria por 3 a 1 en el viejo estadio tallarín o el que marcó para el triunfo de ida en el partido por la Promoción 2003 ante San Martín de Mendoza, que evitó el descenso de la T.
Además, formó parte de Rosario Central, donde participó tanto de competencias locales como de la Copa Libertadores y Patronato de Paraná.