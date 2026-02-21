Documentos desclasificados vinculan a Jeffrey Epstein con un proyecto de “Ciudad Segura” en Buenos Aires
Una trama de vigilancia masiva, tecnología de microlocalización y acuerdos con firmas ligadas a la industria de defensa israelí surge de documentos desclasificados que conectan al financista estadounidense Jeffrey Epstein con un proyecto de seguridad urbana que incluyó a la Ciudad de Buenos Aires en 2014.
Los archivos señalan que Epstein fue inversor clave de Reporty Homeland Security, una compañía que promovía la utilización de teléfonos inteligentes como sensores capaces de monitorear movimientos incluso dentro de edificios, bajo el concepto de “ciudades seguras”.
La información fue difundida por la periodista Camila Dolabjian en su programa de Radio Rivadavia, donde detalló intercambios confidenciales, reportes técnicos y planes de negocios enviados al financista en su rol de inversor. “Los archivos de Epstein no solo revelaron detalles escabrosos de su red delictiva, sino también los vínculos y negocios de la élite mundial que, según sus propias palabras, podían rondar lo ilegal”, afirmó.
Según la investigación, en 2014 Epstein se convirtió en uno de los principales aportantes de Reporty Homeland Security, empresa fundada por exfuncionarios y exagentes de las Fuerzas de Defensa de Israel y vinculada a sectores del poder político de ese país. Entre los nombres mencionados figura el ex primer ministro israelí Ehud Barak, quien integró la conducción de la firma.
El sistema y su potencial de vigilancia
Reporty se presentaba como una herramienta para “salvar vidas” mediante una aplicación móvil destinada a reportar emergencias. No obstante, en documentos técnicos enviados a Epstein, la propia empresa reconocía el potencial de vigilancia masiva del sistema.
La aplicación estaba diseñada para realizar controles de posición aun cuando el usuario no la utilizara activamente y para desarrollar mapas de interiores con una precisión inferior a un metro.
“En lo que respecta al video, no estamos dando a las personas la oportunidad de compartirlo en redes sociales. Cuando alguien realiza un reporte, lo enviamos automáticamente al Centro de Comando y Control pertinente y eso es todo”, señalaba un documento interno. Y agregaba: “Con Reporty, las autoridades tienen el poder de controlar a la masa en la red social”.
Los archivos también describen la intención de recolectar datos de movimientos en espacios cerrados durante las 24 horas, información considerada “invaluable” para su eventual monetización con redes sociales y agencias de publicidad. En los intercambios se advertía sobre posibles conflictos legales por invasión a la privacidad y se planteaba la necesidad de contratar “los mejores abogados” en cada país donde se implementara el sistema.
La referencia a Argentina
En ese marco aparece la Argentina. En un reporte confidencial de 2014 enviado a Epstein, bajo el subtítulo “Argentina (Buenos Aires)”, la empresa consignaba: “Se espera que Mer Group termine la instalación de cámaras, observación y sistemas de inteligencia en Buenos Aires este año para el enorme proyecto de Ciudad Segura”.
La referencia apuntaba a Mer Group, que por entonces desarrollaba iniciativas de seguridad en distintos países.
Un video institucional publicado en 2017 por Mer Group mencionaba el “Proyecto Buenos Aires Ciudad Segura”, implementado por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Seguridad. Allí se detallaba la instalación de 100 cámaras de alta definición para patrullaje virtual, un centro de comando y control, cinco centros regionales de monitoreo, patrulleros tecnológicos con reconocimiento automático de patentes y 500 kilómetros de red de fibra óptica.
La pieza audiovisual incluía imágenes de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y destacaba que la ciudad se sumaba “a las más desarrolladas del mundo en sistemas de seguridad pública”.
La investigación indica que, en 2014, la Policía Federal —dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación— estaba a cargo del despliegue de estas tecnologías en la Ciudad. Según el informe periodístico, las licitaciones de esa etapa no se encuentran digitalizadas y los pedidos de acceso a la información registran demoras.
Reporty cambió de nombre en 2018, en paralelo con la reactivación de la causa judicial contra Epstein. Parte de la documentación salió a la luz a partir del trabajo de la periodista estadounidense Julie K. Brown, del diario Miami Herald, quien impulsó nuevas investigaciones sobre el financista y accedió a expedientes que permanecían archivados.
“Si esa investigación no se reactivaba, probablemente no estaríamos hablando hoy de estos documentos”, sostuvo Dolabjian. Y concluyó: “Lo que muestran los archivos es la intención de implementar sistemas de observación e inteligencia que, en aquel momento, generaban una fuerte discusión sobre los límites legales y el derecho a la privacidad”.
Los documentos ahora analizados exponen cómo, bajo la promesa de reforzar la seguridad urbana, se diseñaron esquemas tecnológicos con capacidad de monitoreo masivo en una etapa en la que la regulación sobre reconocimiento facial, geolocalización y tratamiento de datos personales todavía estaba en debate a nivel internacional.