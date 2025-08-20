Docentes y no docentes de la UNER profundizan el plan de lucha con paros rotativos
La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) participó del Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de Conadu, donde se resolvió por unanimidad sostener el plan de lucha en todas las universidades del país.
En ese marco, AGDU definió paros semanales rotativos de 48 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo, que se llevarán a cabo el jueves 21 y viernes 22 de agosto, martes 26 y miércoles 27 de agosto, y lunes 1 y martes 2 de septiembre.
“El objetivo es visibilizar el conflicto salarial y presupuestario de las universidades nacionales, además de impulsar una Tercera Marcha Federal Universitaria para la tercera semana de septiembre, en fecha a acordar con el conjunto de la comunidad universitaria”, sostuvo la organización. Esa movilización se enmarca en el apoyo a la Ley de Financiamiento Universitario y en el rechazo al veto anticipado por el gobierno nacional.
Medidas de los no docentes
En la misma línea, la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Apuner) resolvió también paros rotativos de 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo, organizados en las mismas fechas que AGDU. Estas acciones se realizan en el marco del plan de lucha “Sin salarios dignos no hay Universidad de calidad”.
“Es momento de que todos los actores del sistema universitario y educativo argentino, junto con la sociedad civil, aunemos esfuerzos para sostener a la Universidad Pública, Gratuita y de Calidad”, remarcaron desde Apuner, según lo consignado por El Once.