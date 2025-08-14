Docentes universitarios rechazan el aumento anunciado por el Gobierno y denuncian: “Continúa el deterioro salarial”
Gremios de docentes universitarios advirtieron que el aumento del 7,5% que anunció el Gobierno para el segundo semestre del 2025 es insuficiente dado que los salarios continúan perdiendo ante la inflación.“Estamos en el peor momento salarial y presupuestario de los 40 años de democracia. Continúa el deterioro de los salarios de los universitarios. La crueldad avanza”, expresó Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y docente de la UBA.
Según explicó, el incremento anunciado por el Ministerio Capital Humano se fracciona en alzas mensuales de 1,3% para junio, julio y agosto; 1,2% en septiembre y octubre; y 1,1% en noviembre. “Los aumentos están por debajo de la inflación, que solo en julio fue de 1,9%. El Gobierno está celebrando la rebaja salarial”, sostuvo.
“El año pasado perdimos más de un 40% de nuestro salario frente a la inflación. A eso se le suma la pérdida del 2025. El Gobierno sale con una mentira a decir que están aumentando los salarios”, puntualizó.
El dirigente graficó el derrumbe del poder adquisitivo con cifras concretas: “Un docente que recién se inicia, con dedicación exclusiva, 8 horas de trabajo por día que no puede hacer otro trabajo, cobra un millón de pesos. Un docente con dedicación simple, con 10 horas de trabajo por semana, está en un poquito más de 200 mil pesos. No le alcanza para ir y volver en transporte público y tomarse un café el día que da clases”.
La crisis provoca que decenas de los profesionales decidan dejar de trabajar en las universidades públicas. “Se están yendo muchos docentes a trabajar al ámbito privado o a colegios secundarios que dependen de las provincias donde ganan un poco mejor. Los científicos se están yendo a trabajar a otros países”, alertó.
Y agregó: “El gobierno nacional niega que haya disminución de docentes, lo que está pasando es que se van los docentes más experimentados y vienen docentes nuevos. Con lo cual se están perdiendo los docentes más formados y capacitados”.
Tras el paro del lunes, que tuvo un acatamiento casi total, la FEDUN convocó a un plenario de secretarios generales para el próximo viernes, donde se evaluará cómo continúa el plan de lucha. “Nuestro principal reclamo es el salarial. También pedimos un aumento del presupuesto para las universidades, un aumento de las becas en cantidad y montos para los estudiantes y un aumento del presupuesto para ciencia y tecnología, que este año es del 0,11% del PBI cuando en el peor momento del gobierno de Fernando de la Rúa fue del 0,14%”, completó Ricci.