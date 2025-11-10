Docentes universitarios confirman paro de 72 horas exigiendo aplicación de la Ley de Financiemiento
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció un paro nacional de 72 horas que se llevará a cabo entre el miércoles y el viernes de la próxima semana, en reclamo por la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
La medida fue resuelta por amplia mayoría durante el plenario de secretarios y secretarias generales, y contará con el acompañamiento de la CONADU Histórica, que también integra el Frente Sindical Universitario.
Desde el gremio señalaron que “nuestros ingresos quedaron muy por debajo de la inflación y varias universidades ya declararon la emergencia presupuestaria porque los fondos no alcanzan para terminar el año”.
Las organizaciones sindicales coincidieron en la necesidad de profundizar las medidas de fuerza si el Gobierno no cumple con la ley, e incluso advirtieron que podría verse afectado el inicio del ciclo lectivo 2026. Además, evalúan judicializar el reclamo en articulación con otros gremios del sector.
En las últimas semanas, mientras continúan las negociaciones por el Presupuesto 2026, el Poder Ejecutivo otorgó aumentos de emergencia para el área de discapacidad y hospitales pediátricos, pero dejó afuera a las universidades nacionales, pese a las partidas extraordinarias aprobadas por el Congreso Nacional.
La Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por ambas cámaras legislativas tras el veto presidencial, establece la convocatoria a paritarias para recomponer los salarios de docentes y no docentes de acuerdo con la inflación, la actualización de los gastos de funcionamiento, y la creación de fondos específicos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. Además, prevé un esquema de financiamiento progresivo que comenzará con el 1% del PBI en 2026 y alcanzará el 1,5% en 2031.
Desde CONADU también expresaron su solidaridad con el personal de la Universidad Nacional de Formosa, donde denunciaron situaciones de persecución laboral. “La conducción sanciona por razones políticas a quienes tienen un pensamiento crítico y diferente a su gestión”, afirmaron en un comunicado.
El conflicto entre el Gobierno y el sistema universitario nacional vuelve a escalar, en un contexto en el que la discusión por los fondos educativos se perfila como uno de los ejes más tensos del debate presupuestario de los próximos meses.