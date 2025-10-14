Maran Suites & Towers

Docentes técnicos realizaron un paro con un 70% de acatamiento y continuarán el plan de lucha

14/10/2025 | Educación, Entre Ríos, Sindicales

El gremio Amet llevó adelante este martes un paro de 24 horas en rechazo a la derogación del artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058, incluida en el proyecto de Presupuesto 2026 impulsado por el gobierno nacional.

El secretario General de Amet, Andrés Besel, informó que el acatamiento promedio fue del 70% en las instituciones técnicas de la provincia. “Hay instituciones que tuvieron un 90% y otras 60%, pero el balance general es del 70%”, detalló.

Besel también indicó que autoridades del gremio participaron en la movilización realizada en Buenos Aires, junto a las distintas seccionales del país, en defensa de la educación técnica pública.

El plan de lucha continuará este miércoles con la distribución de volantes y afiches en las escuelas, con el objetivo de concientizar a la comunidad sobre las consecuencias que podría generar la derogación del artículo. Además, se llevará a cabo la elección de delegados que participarán en los próximos congresos provinciales del sindicato.

Fuente: APF Digital

