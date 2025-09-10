Docentes podrán capacitarse en salud mental y bienestar integral
El Consejo General de Educación (CGE), en colaboración con el Comité Olímpico Internacional, la Fundación SES y la Fundación Forge, llevará adelante el curso BienEstar para aprender: Salud mental y bienestar para la enseñanza y el aprendizaje.
La iniciativa está orientada a fortalecer las herramientas de docentes y profesionales que trabajan con jóvenes. La presidenta del CGE, Alicia Fregonese, destacó: “La provincia viene trabajando de manera sostenida en la promoción de la salud mental. Junto al Ministerio de Salud avanzamos en un abordaje intersectorial, a través de conversatorios sobre prevención del suicidio y cuidado integral. Con esta propuesta buscamos ofrecer a los docentes instancias de formación que les aporten herramientas y conocimientos para afrontar la temática”.
Fregonese agregó que “el bienestar y la salud mental son pilares esenciales para garantizar una educación de calidad y para acompañar tanto a nuestros docentes como a nuestros estudiantes”.
El programa es gratuito y se dictará de manera online, ofreciendo un espacio de reflexión y aprendizaje sobre el cuidado de la salud mental en la docencia y el aula. La formación se desarrollará bajo modalidad virtual, con trabajos asincrónicos, tutorías en línea y acompañamiento permanente durante toda la experiencia.
Está dirigida a docentes y profesionales de la educación que trabajan con jóvenes y tendrá una duración de cinco semanas, iniciando el 23 de septiembre a las 18:30. Previo al inicio, se realizarán dos charlas informativas virtuales: el martes 16 de septiembre a las 18 y el jueves 18 de septiembre a la misma hora.
Las personas interesadas pueden inscribirse en el siguiente enlace:
https://educadores.fundacionforge.org/talkInscription/8
Desde el CGE se invita a docentes y profesionales de la educación a sumarse a esta propuesta, que busca promover el desarrollo profesional y el bienestar integral en el ámbito educativo.