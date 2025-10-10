Docentes entrerrianos podrán capacitarse en el uso de la Boleta Única de Papel
El Consejo General de Educación (CGE) invita a participar del Ciclo de Capacitaciones en Boleta Única de Papel (BUP), destinado a docentes de nivel secundario y superior de la provincia.
El ciclo, declarado de Interés Educativo por la Resolución N.º 2909/25 CGE, tiene como objetivo brindar información y herramientas pedagógicas sobre el nuevo sistema de votación que se aplicará en las próximas elecciones legislativas nacionales.
La capacitación se desarrollará de manera virtual, a través de Google Meet, el martes 14 de octubre a las 18:30, y estará a cargo de Asociación Conciencia y CIPPEC. La propuesta busca que los educadores se conviertan en multiplicadores del conocimiento sobre la Boleta Única de Papel, promoviendo su comprensión de forma clara, didáctica y apartidaria.
“Desde el Consejo acompañamos estas instancias formativas porque entendemos que la participación ciudadana informada es un pilar fundamental de la democracia, y los docentes cumplen un rol importante en transmitir estos valores a las nuevas generaciones”, remarcó la presidenta del CGE, Alicia Fregonese.
La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Cámara de Senadores y Diputados de Entre Ríos, el Ministerio de Gobierno y Trabajo, la Secretaría de Comunicación, la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, la Dirección de Juventud y el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi).
Cabe destacar que los cupos son limitados y la inscripción se cerrará una vez completada la capacidad.
Inscripción para el encuentro virtual – Martes 14 de octubre, 18:30:
https://forms.gle/qeep5hukfs1EqpnG9
Consultas:
relacionesinstitucionales.cge@entrerios.edu.ar
juventud.secundaria.cge@entrerios.edu.ar