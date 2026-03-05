Docentes de la UBA anunciaron un paro por tiempo indeterminado desde el 16
Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunciaron un paro por tiempo indeterminado a partir del próximo 16 de marzo en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en 2025. La medida fue resuelta por unanimidad durante una asamblea de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA).
El gremio reclama el pago de un incremento salarial del 51% que, según afirman, corresponde a lo establecido por la normativa vigente. Desde el sindicato sostienen que el Gobierno nacional mantiene ese aumento adeudado pese a que el Congreso rechazó el veto presidencial a la ley.
“Nos deben el aumento del 51% de los salarios dispuestos por la Ley de Financiamiento Universitario. El gobierno, en completa ilegalidad, desconoce lo votado cuatro veces en el Congreso”, sostuvo Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA.
Desde la organización sindical advirtieron que la medida de fuerza se mantendrá hasta que se efectivice el pago del incremento salarial y se cumpla con la legislación vigente. “No volveremos a las aulas hasta que nos paguen el 51 por ciento que nos deben y que se cumpla la ley vigente”, señala la resolución aprobada en la asamblea.
El conflicto se produce en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por el financiamiento del sistema educativo. Según el gremio, el Poder Ejecutivo ofreció un aumento salarial del 12,3% a pagar en tres cuotas hasta octubre de 2026, propuesta que fue rechazada por considerarla insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo.
El plan de lucha impulsado por los docentes contempla paros, movilizaciones regionales y federales, clases abiertas y distintas acciones dentro de las facultades y colegios preuniversitarios de la UBA. También se prevén cortes y permanencias en establecimientos educativos como parte de la protesta.
Además, el gremio declaró a la universidad en “estado de deliberación permanente” y convocó a una nueva asamblea para el próximo 20 de marzo, de la que participarán docentes, estudiantes y trabajadores no docentes. En ese encuentro se analizará la continuidad de las medidas y la posible convocatoria a una nueva marcha federal en defensa de la educación pública.
Entre los reclamos centrales, los docentes también exigen la reapertura de paritarias y rechazan un proyecto del Poder Ejecutivo que busca modificar el esquema de financiamiento universitario aprobado el año pasado.