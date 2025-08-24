Docentes de enfermería se capacitaron en el Centro Regional de Simulación Clínica de Tala
El Consejo General de Educación (CGE) realizó una nueva instancia de capacitación para docentes de la Tecnicatura Superior en Enfermería en el Centro Regional de Simulación Clínica en Enfermería (Cersice), ubicado en el Anexo N° 2 de la Escuela de Educación Técnica N° 1 Osvaldo Magnasco, en Rosario del Tala. La jornada reunió a docentes de toda la provincia en un intenso trabajo orientado a fortalecer la Educación Basada en Simulación como herramienta clave en la formación de los futuros profesionales de la salud.
El proyecto, coordinado por la Dirección de Educación Superior del CGE, tuvo como objetivos fortalecer la preparación de los equipos docentes, garantizar la seguridad de las personas de cuidado y promover la calidad en la atención sanitaria. En esta oportunidad, se realizó el encuentro presencial y cierre de la segunda cohorte de la capacitación situada para el uso del Cersice, trabajando además en mejorar la eficiencia de las propuestas formativas en los gabinetes institucionales de cada tecnicatura.
Participaron 15 docentes de la carrera, quienes asumieron diferentes roles durante la capacitación: como estudiantes atravesaron simulaciones diseñadas por sus colegas y, como facilitadores, guiaron prácticas de alto realismo. Esto les permitió poner a prueba la planificación, gestionar errores y reflexionar sobre las brechas entre teoría y práctica, fortaleciendo la cultura de seguridad de la persona de cuidado y la seguridad psicológica en el aprendizaje.
Los participantes destacaron la importancia de la simulación clínica, una tendencia clave en la educación en salud y una estrategia de integración en las prácticas profesionalizantes. Como herramienta pedagógica innovadora, permite a los estudiantes intervenir en entornos controlados antes de enfrentarse a situaciones reales en el sistema sanitario. “Para ello resulta fundamental capacitar y acompañar a los docentes responsables de la formación de los futuros profesionales”, señaló Eugenio Medrano, director de Educación Superior del CGE y coordinador pedagógico de la propuesta.
El Cersice, único en la provincia, fue creado en el marco del Programa Nacional de Formación en Enfermería (Pronafe), dependiente del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), en articulación con el CGE de Entre Ríos. Cuenta con equipamiento de alta tecnología, incluyendo simuladores de alta fidelidad, salas de parto y neonatología, equipos para RCP y espacios con cámaras Gesell para la observación y evaluación de prácticas.
De esta manera, el CGE continúa impulsando la capacitación continua, fortaleciendo la enseñanza en Enfermería y acompañando la formación de los futuros profesionales de la salud en Entre Ríos.