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Doblete agónico de Joaquín Panichelli antes de unirse a La Scaloneta

Redacción | 22/03/2026 | Deportes | No hay comentarios

A días de haber sido convocado por Lionel Scaloni para los amistosos de la selección argentina, Joaquín Panichelli volvió a extender su gran momento y anotó un doblete para la agónica victoria de Racing de Estrasburgo por 3-2 en su visita a Nantes. Valentín Barco, también citado por Lionel Scaloni, fue titular.

El delantero de 23 años fue suplente y el entrenador Gary O’Neil lo mandó a la cancha en el entretiempo, con el duelo 1-1 por los tantos de Dehmaine Tabibou para el local y Maximillian Oyedele. En el arranque del complemento, Matthis Abline decretó el segundo para los de Vahid Halilhodžić, pero el surgido de River se vistió de héroe sobre el final.

El primer gol de Panichelli fue a los 33 minutos. Recibió un pase atrás de Gessime Yassine y sacó un bombazo que devolvió la paridad al encuentro.

En el segundo minuto de descuento, cuando todo parecía que terminaba el empate, Panichelli se encontró con la pelota en el área y sentenció el 3-2 definitivo.

Con este doblete, Joaquín Panichelli se trepó a la cima de la tabla de goleadores de la Ligue 1 con 16 conquistas, superando a Mason Greenwood, de Olympique Marsella, que quedó con 15. Su gran rendimiento le valió una nueva citación de Scaloni a la selección argentina y se ilusiona con disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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