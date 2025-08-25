Doble ataque israelí al hospital Nasser en Gaza deja al menos 19 muertos, entre ellos cinco periodistas
Este lunes, el Ejército de Israel atacó en dos ocasiones el hospital Nasser, en la ciudad de Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, presuntamente utilizando un dron. Según informó el Ministerio de Salud de Gaza, al menos 19 personas murieron, incluyendo cinco periodistas y un rescatista, en lo que representa el segundo ataque en quince días contra miembros de la prensa.
El primer ataque impactó el cuarto piso del complejo médico, mientras que el segundo golpe ocurrió cuando las ambulancias llegaban para asistir a los heridos y trasladar a los fallecidos, reportó el Ministerio de Sanidad gazatí, que además indicó la presencia de numerosos heridos.
Entre las víctimas se encuentran los periodistas Hossam al-Masri (Reuters), Mohammed Salama (Al Jazeera), Mariam Dagga (Associated Press), Moaz Abu Taha (NBC) y Ahmad Abu Aziz, junto al bombero Imad Abdul Hakim Al-Shaer.
Antes de este ataque, organismos internacionales como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros sin Fronteras (RSF) habían contabilizado cerca de 200 periodistas muertos desde el inicio del conflicto.
El ataque como trampa mortal
El segundo bombardeo fue especialmente letal, pues alcanzó a los periodistas y equipos de rescate que habían acudido tras el primer ataque. Médicos y enfermeros que asistían a los heridos también resultaron fallecidos, y se reportaron siete heridos adicionales entre los trabajadores que intentaban salvar vidas.
Zaher al Waheidi, director de la Unidad de Sanidad de Gaza, informó que los ataques ocurrieron durante “una reunión de Zoom con el director del hospital Nasser”.
En las imágenes difundidas por Al Ghad TV, del segundo ataque, se observa a cinco personas en el último piso de una escalera de incendios, incluyendo al menos un periodista y dos rescatistas, siendo impactados directamente.
Live on air… Israel bombs civil defense teams as they try to retrieve the body of journalist Hossam Al-Masri, killed in an Israeli strike on Nasser Hospital.— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) August 25, 2025
Ongoing crimes before the eyes of the entire world. pic.twitter.com/HUoPZQyzyl
Periodistas en riesgo
Associated Press expresó su conmoción por la muerte de Mariam Dagga, quien cubría regularmente historias sobre la crisis humanitaria en Gaza, incluyendo la desnutrición infantil. AP aseguró que “están haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad de sus periodistas en la zona”.
El hospital Nasser, el más grande del sur de Gaza, ha soportado bombardeos e incursiones durante 22 meses de conflicto, con una escasez crítica de suministros y personal.
Ataques a hospitales en Gaza
Israel sostiene que los ataques a hospitales apuntan a militantes de Hamas que operan desde las instalaciones médicas, sin presentar pruebas públicas. Un ataque anterior en junio en el mismo hospital mató a tres personas e hirió a diez.
Este último ataque ocurre dos semanas después de que seis periodistas fallecieran en un bombardeo israelí selectivo cerca del hospital Al-Shifa, entre ellos cuatro de Al Jazeera. La oficina de derechos humanos de la ONU condenó el ataque, calificándolo como grave violación del derecho internacional.
Israel alegó haber atacado a Anas al-Sharif, periodista de Al Jazeera, acusándolo de “liderar una célula terrorista de Hamas”, pero el CPJ advirtió que no se aportaron pruebas que respalden estas afirmaciones.
Desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023, el ataque de Hamas a Israel ha provocado la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles. La ofensiva israelí en Gaza ha dejado al menos 62.744 palestinos muertos, un 80% civiles, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, consideradas fiables por la ONU.