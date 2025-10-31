Divide y reinarás… Patricia Bullrich presiona para que sus diputados rompan con el PRO
Enojada con el expresidente, Mauricio Macri, por “errores estratégicos” y la falta de acompañamiento en la campaña porteña, Patricia Bullrich presiona a que un grupo de legisladores dejen la bancada que conduce Cristian Ritondo para sumarse a LLA o integrar otro espacio afín al oficialismo.
El diputado Damián Arabia, es uno de los legisladores que tiene definido dejar el bloque PRO. Lo podrían seguir Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez y los electos María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda, entre otros.
En la intimidad, desde el entorno de la ministra, señalan, que ella propulsa: “Me siguen a mí y al proyecto de país, no los conduce Mauricio Macri”.
Cerca de Ritondo admiten que el bloque, que perderá representatividad desde el próximo 10 de diciembre porque la cantidad de legisladores que resultaron electos no iguala a los que finalizan su mandato, podría escindirse y reconocen que los bullrichistas “están muy enojados”. De todas formas, el diputado nacional espera el encuentro entre Macri y Javier Milei para definir los pasos a seguir en el Congreso. Uno de los temas de conversación será si las bancadas del PRO y LLA se articularán en un interbloque o funcionarán de manera separada.
La ministra de Seguridad, una de las grandes ganadoras del último domingo, está dolida con Mauricio Macri y también con el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Piensa que los primos “jugaron para atrás” y, calificó como una “maldad” del expresidente la publicación de un tuit para apoyar solamente al candidato del PRO Fernando De Andreis.
“Mauricio utilizó la figura del bloque del Pro, los 35, para negociar los suyos en la provincia de Buenos Aires o en la Capital Federal. Es decir, nada para el interior. Y ahora sale y dice que ‘el PRO va a tener candidato propio en el 27′. Entonces, evidentemente está en una lógica de que es todo mío, y a mí sólo me importo yo. Entonces, nosotros, como nos expulsó, nos vamos a ir. Eso es lo que va a ocurrir”, indicó un dirigente bullrichista.