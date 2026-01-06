Disturbios frente a Minoridad en Paraná: hubo balas de goma, dos heridos y trasladaron a los menores involucrados
Durante la tarde de este martes se registraron graves disturbios frente a la División Minoridad, ubicada en calle Tucumán 334 de la ciudad de Paraná, donde la Policía de Entre Ríos debió intervenir con disparos de postas de goma para contener la situación. Como saldo, dos personas resultaron heridas.
El episodio se produjo luego de una manifestación en tribunales, impulsada por familiares de Katherina Alva, la joven baleada en el barrio San Agustín, quienes reclamaban justicia. Tras ese encuentro, el grupo se trasladó hasta la sede de Minoridad, donde se encontraban alojados los menores implicados en el ataque, uno de los cuales también está señalado como autor del crimen de Facundo Bracamonte.
En diálogo con Elonce, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, explicó que “producto de los acontecimientos ocurridos anoche, se había convocado a una marcha en tribunales para pedir justicia. La fiscal Vives accedió a recibir a los familiares, quienes luego se dirigieron a Minoridad”.
Según detalló el funcionario, la situación se desbordó rápidamente. “Sin mediar palabras y con agresiones al personal de la dependencia, intentaron ingresar por la fuerza, arrojaron piedras y botellas y rompieron vidrios”, señaló.
González afirmó que los familiares de Alva y Bracamonte “quisieron tomar justicia por mano propia y no lo vamos a permitir”, motivo por el cual se dio intervención a grupos especiales de la fuerza. “Estamos realizando un relevamiento y hay dos personas que presentan impactos de postas de goma”, precisó, al tiempo que estimó que unas 70 personas se concentraron frente al edificio.
“Se actuó, se contuvo la situación y se llevó tranquilidad”, sostuvo el jefe policial, quien remarcó que, más allá de los incidentes, la prioridad sigue siendo la causa judicial. “Estamos focalizados en la investigación: se llegó a quienes serían los autores, se están realizando procedimientos y allanamientos para reunir pruebas. Lo ocurrido es aberrante, pero no podemos permitir este tipo de hechos”, subrayó.
Finalmente, González confirmó que los menores implicados en la balacera del lunes por la noche fueron trasladados desde la División Minoridad por disposición de la fiscalía y que quedaron a disposición de la Justicia.
