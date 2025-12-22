Distinguieron la labor comunitaria de más de 150 merenderos y comedores de Paraná
Con el objetivo de garantizar el acceso a la alimentación de manera integral, la Municipalidad de Paraná reconoció la tarea social de más de 150 merenderos y comedores que funcionan en distintos barrios de la ciudad. La iniciativa se desarrolla a partir de políticas públicas articuladas con organizaciones comunitarias y el Banco de Alimentos de Paraná, destinadas a niños, adolescentes y personas mayores en situación de vulnerabilidad.
El acto se realizó este jueves en Sala Mayo y contó con la presencia de la intendenta Rosario Romero, el viceintendente David Cáceres, funcionarios municipales, concejales y autoridades del Banco de Alimentos de Paraná (BAP). En ese marco, se presentó una muestra fotográfica que retrata el trabajo cotidiano de los referentes barriales que sostienen la asistencia alimentaria en la ciudad.
Durante su intervención, Rosario Romero destacó la importancia del entramado social local y el rol del Estado: “Tenemos que llegar desde el Estado municipal de manera racional y ordenada, asistiendo a los merenderos y comedores que realizan esta labor. Algunos brindan alimentos todos los días, otros dos o tres veces por semana, y lo que hacen es fundamental en cada barrio. Estamos atentos a esa realidad y a la ayuda del Estado que tiene que llegar”, afirmó.
La Presidenta Municipal también puso en valor la articulación con el Banco de Alimentos, señalando que “no solo permite comprar alimentos para el reparto en merenderos y comedores, sino también asistirlos con productos de muy buena calidad”.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, remarcó el compromiso de los vecinos y vecinas que sostienen estos espacios solidarios: “En situaciones muy difíciles, asumen el rol de llevar adelante un merendero, una copa de leche o un comedor. Eso permite acompañar a personas en situación de extrema vulnerabilidad, y el Estado municipal ratifica su compromiso de seguir acompañando la asistencia alimentaria”.
En la misma línea, el subsecretario de Desarrollo Humano, Pablo Ayala, resaltó la organización comunitaria lograda: “Hemos podido establecer una comunidad organizada entre referentes para que los recursos lleguen en tiempo y forma. Estamos muy contentos porque la gente entiende que la Municipalidad tiene la mano tendida para ayudar”.
Desde los espacios comunitarios, las referentes también expresaron su reconocimiento. Margarita Monzón, del Merendero Puentecito de Colores, que asiste a más de 50 personas, sostuvo: “Es una satisfacción muy grande poder ayudar a la gente. Hay mucha necesidad, por eso agradecemos a la Municipalidad y al Banco de Alimentos”.
En tanto, Gabriela Alem, referente del Comedor La Nely, señaló: “Estamos muy contentos por el acompañamiento del Banco de Alimentos y de la Municipalidad. Además, la comunidad realiza donaciones para asistir a 70 familias que retiran la comida y casi 140 chicos que reciben la copa de leche”.