Disponible el Listado Complementario de docentes de nivel inicial y primario en SAGE
El Jurado de Concursos del Consejo General de Educación (CGE) informó que ya se encuentra disponible en el Sistema de Administración de la Gestión Educativa (SAGE) el Listado Complementario de agosto 2025, correspondiente a docentes de nivel inicial, primario y sus modalidades.
Los docentes que se incorporan a este listado podrán concursar para acceder a suplencias, en un proceso que busca agilizar la incorporación de los egresados al mundo laboral. La actualización se realiza conforme al artículo 101 del Reglamento de Concursos, homologado por resolución Ministerial Nº 783/12 M.T. y sus modificatorias.
El CGE recordó que del 12 al 14 de agosto estará abierta la exposición del Listado Complementario Provisorio y la recepción de reclamos, que deberán realizarse únicamente por SAGE mediante el ícono “Reclamo Listado Complementario”. Los docentes deben presentar una única solicitud que incluya todas las observaciones, ya que la respuesta se enviará por el mismo medio.
Durante este período, supervisores y áreas del CGE resolverán los reclamos, derivando los casos vinculados a competencias de título, errores en datos personales, denominación de títulos, promedios, antigüedades, conceptos o servicios al área correspondiente. Una vez resueltos, los docentes recibirán la notificación con el resultado de la revisión.
El 15 de agosto se procesará el Listado Complementario Definitivo, que será publicado para su consulta en SAGE el 19 de agosto.