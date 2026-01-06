Disparos y drones sobre el Palacio de Miraflores elevan la tensión en Caracas
Durante la noche de este lunes, se registraron disparos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, en Caracas, según reportes difundidos en redes sociales, a menos de tres días de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
De acuerdo a información de AFP, fuentes cercanas al gobierno venezolano indicaron que la situación habría sido controlada. En un primer informe, señalaron que drones no identificados sobrevolaron el palacio presidencial después de las 20 horas (hora local), lo que motivó una respuesta armada de las fuerzas de seguridad.
En videos viralizados en redes sociales se escuchan ráfagas de disparos y se observan fogonazos de armas de alto calibre en plena oscuridad. En otras grabaciones, se percibe la preocupación de vecinos y transeúntes, en un contexto de creciente tensión y temor a una escalada del conflicto en la capital venezolana.
Desde la detención de Maduro, el área cercana a Miraflores se encuentra bajo un fuerte operativo de seguridad, con presencia reforzada de fuerzas policiales y militares, ante el temor de nuevas acciones estadounidenses o de un intento de golpe de Estado.
Además, durante las últimas horas se reportó la movilización de agrupaciones paramilitares, que habrían salido a las calles para exigir la liberación del exmandatario venezolano, incrementando la incertidumbre en la ciudad.
En paralelo, durante la tarde del lunes, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió formalmente como presidenta interina de Venezuela, tras la ausencia de Maduro, y se dio inicio al período de sesiones de la Asamblea Nacional con un acto oficial en Caracas.
Mientras tanto, en Nueva York, Nicolás Maduro compareció por primera vez ante un tribunal de Estados Unidos, en el marco de las causas judiciales que enfrenta. En ese contexto, el presidente Donald Trump afirmó que no se realizarán elecciones en Venezuela por al menos 30 días, prolongando el clima de incertidumbre política y social en el país.