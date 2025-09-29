Diseña Paraná cerró sus clínicas de emprendedores y se prepara para la feria de noviembre
Este sábado se llevó a cabo la segunda instancia de las clínicas del programa Diseña Paraná, impulsado por la Municipalidad en conjunto con Marca Paraná, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. La propuesta apunta a fortalecer a los emprendedores locales y definir quiénes integrarán la feria programada del 21 al 23 de noviembre.
En esta etapa, 30 emprendimientos seleccionados presentaron sus proyectos y productos, mostrando sus avances y la manera en que incorporan la identidad local y la consigna del río Paraná, con un fuerte enfoque en la sostenibilidad.
La coordinadora del Programa Marca Paraná, Anabel Waigandt, subrayó que esta segunda clínica es un punto decisivo: “Es un momento muy importante porque a partir de esta curaduría se definirán quiénes pasan a la feria. Estamos muy conformes porque lo que estamos viendo es una evolución en estos años. Encontramos que los emprendedores, sobre todo quienes ya vienen con trayectoria en el programa, han hecho un gran desarrollo de sus propuestas, y vemos que la consigna está presente en casi todos los proyectos. Se está visualizando un diseño con identidad paranaense”.
Por su parte, la coordinadora de la Subsecretaría de Producción, Nair Santana, destacó la dinámica de la jornada: “Tenemos unos 30 emprendimientos que están siendo evaluados en una instancia que, por un lado, es curatorial y, por otro, pedagógica e informativa. Cada emprendedor tiene unos minutos para presentar su emprendimiento y los principales productos que realizan”.
Además, resaltó el valor del proceso: “Nos parece muy relevante esta instancia porque es la culminación de un trabajo que venimos sosteniendo desde marzo, dentro de un programa que incluyó capacitaciones, acompañamiento y formación. Forma parte de la estrategia del Municipio de apoyar a los emprendedores, y en particular al sector del diseño, que es clave en la economía local”.
De esta forma, Diseña Paraná avanza hacia su etapa final, que tendrá lugar en la feria de noviembre, consolidando un espacio de identidad, creatividad y desarrollo para los emprendedores de la ciudad.