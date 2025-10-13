Diseña Paraná avanza hacia su cierre anual con nuevas capacitaciones y prepara la Feria 2025
El programa Diseña Paraná continúa fortaleciendo el ecosistema creativo local con nuevas instancias de formación y la preparación de la próxima Feria Diseña Paraná 2025.
En el marco del programa, se realizó una capacitación en marketing digital, dictada por Geraldine Gallinger, técnica en Marketing Digital por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), con amplia experiencia en gestión de redes sociales, diseño gráfico y comunicación digital.
“Ha sido un año muy intenso de formación y en ese sentido se desarrolló la anteúltima instancia donde se abordó el marketing digital. Los emprendedores se fueron conformes y satisfechos con una jornada muy práctica donde se llevaron herramientas para aplicar en sus emprendimientos”, destacó Anabel Waigandt, coordinadora del programa Marca Paraná.
La actividad se desarrolló en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER y reunió a numerosos emprendedores del programa, quienes continúan fortaleciendo sus conocimientos en áreas clave para el crecimiento de sus proyectos.
Últimos encuentros del ciclo 2025
Esta fue la anteúltima capacitación del año. El cierre del ciclo formativo llegará a fines de octubre con una jornada sobre diseño de producto y sostenibilidad, a cargo de la diseñadora Morella Zabalegui.
Camino a la Feria Diseña Paraná 2025
El programa se encamina hacia su evento principal: la Feria Diseña Paraná 2025, que tendrá lugar del 21 al 23 de noviembre en Sala Mayo, con la participación de 80 feriantes locales seleccionados a través de un proceso de curaduría.
Como novedad, esta edición incluirá los Núcleos de trabajo colaborativo, integrados por diseñadores y emprendedores con trayectoria en el programa, quienes desarrollaron una cápsula de diseño inspirada en el río Paraná. Esta colección será presentada durante la feria.
Sobre el programa
Diseña Paraná es una política pública de fortalecimiento a emprendedores con diseño, que ofrece un plan anual de capacitaciones en diseño, marketing digital, fotografía, sostenibilidad y gestión de negocios. Además, promueve instancias de clínicas, la Ruta y el Mapa del Diseño, y los espacios de Núcleos colaborativos, que fomentan el trabajo en red y el desarrollo del sector creativo.
“Los mismos emprendedores reconocen que las capacitaciones los han hecho crecer en sus proyectos. En estos 4 años de esta política pública de Diseña Paraná estamos viendo una gran evolución: mejor comunicación, desarrollo de marca y propuesta comercial. Trabajamos a largo plazo para que el emprendedurismo con diseño sea una marca registrada de Paraná”, subrayó Waigandt.
La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de Paraná, el Consejo Asesor de Marca Paraná y diseñadores independientes, consolidándose como un espacio de encuentro, formación y proyección para la comunidad del diseño local.