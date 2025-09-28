Discurso viral: Se trabó Milei en la FIT y preocupó a parte de su Gabinete
Durante la inauguración de la Feria Internacional de Turismo en La Rural, el presidente de la Nación, Javier Milei, protagonizó un episodio llamativo al trabarse en la lectura de su discurso, -como varias veces le ha ocurrido-, aunque en esta ocasión el bloqueo fue severo, generando sorpresa en el auditorio de modo especial en parte de su Gabinete.
Este sábado, en el marco de la 29ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, Javier Milei pronunció un discurso en el que destacó los planes de su gobierno.
El momento más llamativo de la jornada se produjo cuando el presidente se trabó leyendo un fragmento escrito, provocando una pausa que sorprendió tanto a la audiencia como a los funcionarios presentes, sobre todo a su hermana Karina.
Durante unos segundos, el mandatario buscó retomar la lectura, pero la misión fue muy dificultosa, por lo que las cámaras de la transmisión oficial (reproducida luego por La Oficina del Presidente) apuntaron a la secretaria general de la Presidencia, quien estaba acompañada por Patricia Bullrich, Guillermo Francos, Lisandro Catalán y Daniel Scioli, entre otros.
En el minuto 14.14 del posteo de La Oficina del Presidente, se contempla OFICIOSAMENTE la delicada coyuntura. Los rostros de los funcionarios fueron un mix de estupor y preocupación, con algunas muecas harto elocuentes, porque le costó demasiado a Milei rehilvanar su mensaje.