Dirigente libertario denunció que La Libertad Avanza exigen un diezmo a empleados públicos de Misiones y apuntó a ‘Lule’ Menem
En medio de los escándalos por la filtración de los audios de Spagnuolo sobre presuntas coimas en Discapacidad, dirigentes que participaron del armado de La Libertad Avanza en Misiones salieron con los tapones de punta y apuntaron principalmente contra Eduardo y Martín Menem. A tal punto Samuel Doichele, impulsó una denuncia ante la Justicia Federal por un presunto esquema de recaudación de LLA en PAMI y ANSES.
Doichele, un dirigente libertario de la localidad de Wanda, hizo una denuncia pública en la que sostuvo que los libertarios estaban exigiendo el pago del 10 por ciento de sus haberes a funcionarios políticos designados en PAMI y ANSES. Ahora contó que recibió un llamado de Eduardo “Lule” Menem, quien buscó quitarle dramatismo a la situación diciéndole que era “un malentendido, que eso no era un delito” y que “se hace en todos lados”, dando a entender que en todas las provincias ocurría lo mismo.
El dirigente dijo que no fue el único que recibió llamados de Menem. “También se comunicó con otros referentes libertarios de Misiones. Él (por Menem) quería impedir que yo hiciera una denuncia penal por ese diezmo, que debía depositarse en la cuenta de un hombre de confianza del presidente de LLA en Misiones”. Doichele dijo que aportó la identidad del recaudador y la cuenta en la que debían hacerse los depósitos.
️ "Hace varios meses denunciamos que Adrián Nuñez, presidente de La Libertad Avanza de Misiones, le pedía el 10% del sueldo a trabajadores de Anses y PAMI"
Samuel Doichele, agricultor misionero, reveló a Ari Lijalad que el dinero "se transfería a una cuenta particular" pic.twitter.com/Qnd8PRte8I
— Al Toque (@altoque_ok) August 26, 2025
Doichele, que es un productor agropecuario, se acercó a La Libertad Avanza con “sed de un partido sano y honesto”, pero al poco tiempo se dio cuenta de que “está metida gente mala”.
Reveló que se enteró de casualidad sobre ese aporte que debían realizar los funcionarios designados en Misiones por el Gobierno Nacional. “En una reunión una funcionaria nos preguntó si era legal tener que resignar el 10 por ciento de sus ingresos” para el partido, recordó. El hombre dijo que tienen comprobados al menos once casos, pero que serían muchos más los que deben hacer ese aporte. Y que los aportes por cada funcionario rondaban entre los 250.000 y 290.000 pesos.
El referente libertario del Norte provincial admitió que la denuncia penal no tuvo grandes avances y lo relacionó con la cercanía entre el Gobierno de Misiones y LLA a nivel nacional.
Doichele dijo que no fue el único dirigente en recibir un llamado de “Lule”. En ese sentido, dijo que el empresario Walter Rosner, también fue contactado. Y que fue uno de los que decidió no suscribir la denuncia. Rosner actualmente es candidato a diputado nacional por el oficialismo provincial.