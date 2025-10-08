Dirigente entrerriano criticó a Benegas Lynch por sus dichos sobre “los entrerrianos de bien”
El vicepresidente del Frente Entrerriano Federal (FEF) y candidato a diputado nacional, Daniel Cedro, salió al cruce de las declaraciones de Joaquín Benegas Lynch, candidato de La Libertad Avanza (LLA), quien afirmó que “necesitamos que los entrerrianos de bien vayan a votar, porque del otro lado van a ir a votar todos”.
Cedro calificó la frase como una “muestra preocupante de desprecio hacia la esencia misma de la democracia”, argumentando que la afirmación “se destruye sola, porque encierra una contradicción lógica y un problema ético profundo”.
Visión elitista y antidemocrática
El dirigente de Concordia sostuvo que “todos los entrerrianos valen lo mismo, piensen como piensen, voten a quien voten”. Afirmó que la idea de que solo quienes comparten una ideología son “gente de bien” es una mirada elitista y excluyente que no se condice con los valores republicanos ni la igualdad ante la ley.
Cedro subrayó que la historia de la provincia fue construida por todos los sectores, y que ningún ciudadano tiene más derecho que otro para decidir el rumbo colectivo. Para él, las declaraciones de Benegas Lynch demuestran una “visión clasista, antidemocrática y profundamente reaccionaria” que busca descalificar a quienes piensan diferente.
El dirigente concluyó haciendo un llamado a la unidad y al respeto, pidiendo dejar atrás los discursos que enfrentan a los entrerrianos entre “supuestos buenos y malos”, y a promover un debate serio sobre el futuro de la provincia.