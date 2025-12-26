Diputados: sesión especial sin definiciones por el juicio político a una magistrada del STJ
La 13º Sesión Especial del 146º Período Legislativo de la Cámara de Diputados, realizada este viernes 26, estuvo centrada en un único punto del temario: el trámite parlamentario de los Expedientes Administrativos Nº 3.400 y Nº 3.432, unificados y vinculados a la solicitud de juicio político a una magistrada del Superior Tribunal de Justicia (STJ). El tratamiento quedó sin resolución, al no haberse emitido el dictamen de la comisión investigadora, requisito indispensable para su abordaje en el recinto.
Según se explicó durante la sesión, la ausencia del bloque de la primera minoría en las dos últimas reuniones de comisión impidió alcanzar los consensos necesarios para la elaboración del dictamen correspondiente.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, Gabriela Lena, sostuvo que “el bloque Más para Entre Ríos no asistió a las comisiones en las que se debía firmar dictamen”, motivo por el cual el expediente no avanzó. En ese sentido, remarcó que “es un tema de trascendencia institucional en el que debemos ponernos de acuerdo sobre la postura a tomar y, si no es así, que se emitan dictámenes diferentes”.
Asimismo, Lena señaló que desde ese espacio político “se reclamó tiempo de debate”, pero aclaró que “podrían haber aprovechado las reuniones de comisión, pero no se hicieron presentes”, enfatizando la importancia del trabajo previo en comisión para habilitar el debate en el recinto.
En otro tramo de la sesión, el pleno de la Cámara rechazó in limine el Expediente Administrativo Nº 3.580, correspondiente a una tercera acusación, al considerar que “no reúne los requisitos necesarios para tramitar un juicio político”, según explicó la legisladora.
Cabe recordar que la Constitución Provincial fija un plazo de 30 días para la resolución de este tipo de trámites, período que se extiende hasta el 5 de enero. En función de ese marco legal, Lena mocionó que el expediente quede disponible para su eventual tratamiento en la próxima sesión que celebre la Cámara de Diputados.