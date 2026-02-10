Diputados se prepara para la sesión preparatoria que dará inicio al nuevo período legislativo en Entre Ríos
Las cámaras legislativas entrerrianas se encaminan hacia la apertura de un nuevo período ordinario de sesiones que, según lo establece la Constitución de Entre Ríos, se extiende del 15 de febrero al 15 de diciembre de cada año. El prosecretario Ullúa señaló que “en los últimos años, la Cámara ha prorrogado el período de sesiones, por lo que el trabajo se extiende por fuera de las fechas previstas en la carta magna. De hecho, la Cámara sesionó dos veces durante el receso, hubo reuniones de comisiones y trabajo administrativo”.
El funcionario brindó precisiones sobre la importancia institucional del momento inaugural. “En este momento estamos en la organización de la sesión preparatoria. Es un acto solemne, institucional, contemplado en la Constitución y en el reglamento de la Cámara, que debe realizarse dentro de los 30 días previos al inicio del período ordinario. Allí se eligen las autoridades: presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo, mediante votación nominal”, explicó.
La sesión preparatoria constituye el paso previo a la Asamblea Legislativa y está prevista para este miércoles 11, a las 12. Además, el reglamento establece que en esa instancia se informen las autoridades de los cinco bloques políticos que actualmente integran la Cámara.
Ullúa también valoró la intensidad del trabajo legislativo reciente: “Venimos de dos años muy intensos. El 2025 fue el año con más sesiones en la Cámara de Diputados, con quince sesiones especiales, más de veinte ordinarias y dos de prórroga. Tuvimos una agenda realmente cargada”, concluyó.