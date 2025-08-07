Diputados rechazó decretos de Milei sobre organismos estatales y reactivó comisión por caso $LIBRA
En una intensa sesión de casi 12 horas, la Cámara de Diputados le dio al Gobierno una serie de reveses legislativos al rechazar varios decretos firmados por Javier Milei en el marco de sus facultades delegadas. Entre ellos, se destacan las reformas al INTA, INTI, INPI y el Banco Nacional de Datos Genéticos, así como la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y otras dependencias clave.
La sesión también sirvió para aprobar, con amplio respaldo, el proyecto de ley que declara la Emergencia Sanitaria por dos años en materia de Salud Pediátrica y Residencias Nacionales en Salud, lo que también fue interpretado como un revés político para el oficialismo.
Rechazos a los decretos del Ejecutivo
Con 133 votos a favor, 69 en contra y 2 abstenciones, la Cámara baja rechazó el decreto que reformaba el Banco de Datos Genéticos. En el caso del INTI, INTA e INPI, el rechazo fue aún más contundente: 141 afirmativos, 65 negativos y una abstención. Se trata del Decreto 462/2025, que también proponía disolver la Agencia Regulatoria de Cannabis, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar y el Instituto Nacional de Semillas.
Además, se votó en contra de la reforma de los organismos de la Secretaría de Cultura (134-68-3), de los cambios en el régimen de la Marina Mercante Nacional (118-77-8) y de la reestructuración de la Secretaría de Transporte (138-65-2).
En todos los casos, la votación refleja una oposición más cohesionada, que logró frenar el avance de las reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo.
Vialidad y seguridad vial, también en la mira
El Decreto 480/2025, que proponía la disolución de la ANSV, la Dirección Nacional de Vialidad y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, también fue rechazado con 138 votos a favor de su derogación. El texto incluso proponía modificar el nombre de la CNRT, que pasaría a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
Cultura: rechazo al decreto de fusión de institutos
Otro de los decretos rechazados fue el 345/2025, que promovía cambios en organismos culturales. Obtuvo 134 votos a favor del rechazo, 68 en contra. Este decreto proponía la fusión del Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional Sanmartiniano, el Instituto de Investigaciones Históricas Eva Perón, y la Comisión Nacional de Monumentos, entre otros. También preveía la unificación de los institutos Yrigoyeneano y Juan Manuel de Rosas.
Con la aprobación del rechazo por parte de Diputados, ahora la discusión pasará al Senado, que tiene la última palabra sobre la vigencia de los decretos presidenciales.
Comisión investigadora del caso $LIBRA
Además de los rechazos, la Cámara baja aprobó por 135 votos a favor, 70 en contra y 6 abstenciones, reactivar la comisión investigadora del caso $LIBRA, impulsada por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La Comisión de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos se reunirá el 12 de agosto a las 17 para tratar el proyecto que busca garantizar el funcionamiento de la investigación.
El oficialismo, a través del diputado Nicolás Mayoraz, se opuso a la medida, alegando que la comisión “ya existe y funciona perfectamente”. Sin embargo, la moción fue aprobada, y se espera que el tema vuelva a discutirse la semana próxima.
Otro frente: ciencia y tecnología
Por último, se votó también el emplazamiento de las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y de Presupuesto y Hacienda para que el próximo 13 de agosto emitan dictamen sobre el proyecto que declara la emergencia del sistema nacional de ciencia y tecnología, una iniciativa que lleva más de un año demorada y que podría significar otra derrota para el Gobierno si avanza.