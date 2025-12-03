Diputados realizó su 19ª sesión con homenajes y aprobaciones clave para comunas entrerrianas
La Cámara de Diputados de Entre Ríos desarrolló este miércoles su 19º sesión ordinaria, encabezada por el presidente del cuerpo, Gustavo Hein. La jornada estuvo atravesada por debates sobre educación, organización territorial, declaraciones de interés y una serie de homenajes vinculados a fechas históricas y profesionales.
La diputada María Elena Romero abrió el debate defendiendo el dictamen de la resolución que insta al Consejo General de Educación a designar con el nombre “Gobernador Raúl Lucio Uranga” a una escuela de la provincia. Sostuvo que la iniciativa “no solo es un homenaje, sino que viene a salvar una deuda de reconocimiento con un dirigente ejemplar”, destacando su aporte en colonización, infraestructura vial, industrialización y modernización del Estado. Romero enfatizó que “Uranga fue uno de los mejores gobiernos del siglo XX con su ejemplo de ética pública y visión estratégica”.
Más adelante, el pleno aprobó sobre tablas el proyecto del Poder Ejecutivo que fija los límites jurisdiccionales de la Comuna Nueva Vizcaya, en el departamento Federal. Romero, como titular de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales, remarcó la importancia de definir con precisión las competencias territoriales, mientras que la diputada Noelia Taborda destacó que la norma “otorga seguridad jurídica y orden administrativo a la comuna”.
Declaraciones de Interés y Resoluciones
Durante la sesión también se aprobaron distintos expedientes, entre ellos una iniciativa del diputado Juan Manuel Rossi dirigida al Poder Ejecutivo Nacional y a Vialidad Nacional, solicitando operativos adecuados de control de pesos y dimensiones de transporte de carga en rutas nacionales. Rossi alertó que el exceso de carga “tiene relación directa con el exponencial deterioro de las rutas, lo que impacta en accidentes y en el desarrollo del turismo”.
En ese marco, la diputada Gabriela Lena pidió remitir a legisladores nacionales por Entre Ríos la Declaración Nº 28.877, presentada por la diputada Mariel Ávila, que expresa repudio a la eliminación del Fondo para la Educación Técnico Profesional.
Homenajes
El tramo final de la sesión estuvo dedicado a conmemoraciones. El diputado Fabián Rogel recordó el 10 de diciembre de 1983, fecha de asunción de Raúl Alfonsín, resaltando la coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos. La diputada Liliana Salinas evocó el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
El diputado Marcelo López rememoró el 9 de diciembre de 1985, día de la sentencia a las Juntas Militares. Destacó el rol de los jueces León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Andrés D’Alessio, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz.
A su turno, el diputado Roque Fleitas mencionó el Día del Médico, el Día Nacional del Gaucho y el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, al que calificó como “flagelo en la vida democrática que provoca heridas sobre el orden institucional”.
Finalmente, los diputados Carlos Damasco y Lénico Aranda adhirieron también a la conmemoración del Día del Médico, reconociendo “el esfuerzo de profesionales que sostienen el sistema sanitario”.