Diputados: Oscar Zago y exlibertarios rompen con el interbloque PRO y conforman uno nuevo llamado Desarrollo y Coherencia
El diputado nacional Oscar Zago, titular del bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), anunció su ruptura con el interbloque del PRO y la creación de un nuevo espacio legislativo junto a Coherencia, el grupo de exlibertarios que incluye a Marcela Pagano.
Este lunes, Zago informó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobre su desvinculación del interbloque amarillo. En una carta firmada por Zago y su compañero Eduardo Falcone, señalaron: “Nos dirigimos a Usted con el propósito de comunicar nuestra desvinculación del interbloque PRO-MID, a partir del día de la fecha”.
Posteriormente, enviaron otra carta en la que comunicaron la constitución de un nuevo interbloque, denominado Desarrollo y Coherencia, que integran los bloques legislativos MID y Coherencia.
Integrantes del interbloque Desarrollo y Coherencia
El nuevo espacio legislativo estará compuesto por Zago y Falcone, junto a los exlibertarios Carlos Alberto D’Alessandro, Gustavo Gerardo González, Marcela Pagano y Lourdes Arrieta.
Los seis diputados tienen en común haber ingresado al Congreso por la lista de La Libertad Avanza. Zago, por ejemplo, presidió el bloque de LLA durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei, hasta abril de 2024, cuando fue reemplazado por Gabriel Bornoroni.
Posteriormente, Arrieta también se alejó de LLA luego de encabezar una visita a presos condenados por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza, actividad que, según explicó, desconocía completamente a quiénes se iba a encontrar.
En 2025, D’Alessandro inició su ruptura con el aparato libertario al oponerse a la estrategia electoral de los hermanos Milei de aliarse con el gobernador Claudio Poggi en San Luis, decisión que acompañó González.
Marcela Pagano, por su parte, comenzó su carrera política de la mano del presidente Milei y fue incluida en la boleta de 2023. Ya en el recinto, enfrentó a Martín Menem por la presidencia de la Comisión de Juicio Político, y finalmente, en agosto de este año, decidió conformar Coherencia.
En los últimos meses, debido a diferencias con las políticas económicas y denuncias por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, los diputados se distanciaron del oficialismo y votaron en contra de los vetos presidenciales a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica.