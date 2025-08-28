Diputados entrerrianos aprobaron la reestructuración de la deuda pública y la creación de la Agencia de Bienes Inmuebles
La Cámara de Diputados de Entre Ríos desarrolló este jueves dos sesiones de relevancia institucional en el marco del 146° período legislativo, donde se aprobaron leyes claves para el ordenamiento financiero y patrimonial de la provincia.
En primer término, durante la sesión especial N°7, se dio tratamiento al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo sobre la Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, que ya contaba con media sanción del Senado.
El diputado Jorge Maier destacó la importancia de la medida al remarcar que “esta gestión de gobierno ha venido cumpliendo con los pagos de la deuda, pero las cuotas han comprometido las finanzas públicas, por lo que necesita de esta ley que lo habilita a renegociar con los acreedores y así obtener plazos y condiciones más favorables, garantizando el cumplimiento de obligaciones estratégicas como los servicios públicos, las jubilaciones y el pago de salarios”.
Sobre la naturaleza del financiamiento, Maier aclaró que la iniciativa “no implica contraer nueva deuda sino reestructurar la ya existente, con el objetivo de mejorar los términos de pago”. Además, señaló que los municipios en situación similar podrán acceder a la herramienta “para optimizar el uso de los recursos existentes”.
El legislador agregó que será el Ministerio de Economía el encargado de implementar el proceso técnico y financiero para buscar mejores condiciones en los mercados, y enfatizó que “los fondos públicos que surjan de la reestructuración deberán destinarse a reactivar la obra pública que los entrerrianos necesitamos”.
Posteriormente, presidida por el diputado Gustavo Hein, se llevó adelante la decimotercera sesión ordinaria donde fue aprobado —con modificaciones ratificadas por el Senado— el proyecto que crea la Agencia de Bienes Inmuebles de Entre Ríos.
La diputada Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos) subrayó la trascendencia de esta nueva institución: “Es un organismo que permitirá ordenar y administrar todos los espacios físicos que hoy están muy desordenados, dispersos, y en cuyo uso y administración existe una gran disparidad”.
En esa línea, explicó que el ente abarcará no solo edificios escolares, hospitales o comisarías, sino también un amplio inventario de propiedades distribuidas en toda la provincia. “El objetivo es que estén bajo un mismo organismo, con un inventario completo y una administración eficiente”, puntualizó.
Asimismo, Lena destacó que el proyecto abre la posibilidad de darle un uso productivo a inmuebles en desuso. “Con autorización legislativa, la provincia podrá disponer la venta de inmuebles ociosos y reducir el gasto en alquileres, generando un ahorro para el Estado”, indicó.
Con esta aprobación, la Cámara de Diputados completó el trámite legislativo y la iniciativa quedó sancionada como ley.