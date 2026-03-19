Diputados de Provincias Unidas exigen explicaciones sobre la salida de Argentina de la OMS: “No puede decidirse sin el Congreso”
Un grupo de diputados nacionales del bloque Provincias Unidas presentó un proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre los fundamentos jurídicos, sanitarios e institucionales detrás de la decisión de retirar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También requiere una evaluación de las posibles consecuencias que esta medida podría acarrear para el sistema de salud nacional.
Según la iniciativa, los legisladores firmantes manifestaron su profunda preocupación ante la decisión del Gobierno de abandonar el organismo multilateral y pidieron al Congreso de la Nación que actúe antes de que la medida se concrete.
El proyecto es liderado por el diputado bonaerense Pablo Juliano y cuenta con el respaldo de los diputados cordobeses Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y Juan Brügge, entre otros.
Los autores de la propuesta recordaron que Argentina forma parte de la OMS desde su creación en 1948 y señalaron que “abandonarla implicaría quedar al margen de las redes internacionales de vigilancia epidemiológica, cooperación científica y asistencia técnica en salud pública, en un mundo donde las enfermedades no reconocen fronteras”.
Asimismo, subrayaron que “una decisión de esta magnitud no puede ser resuelta unilateralmente por el Ejecutivo”, ya que “la Constitución Nacional le atribuye al Congreso la facultad de aprobar o desechar tratados con organizaciones internacionales”.