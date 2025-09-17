Diputados de Entre Ríos y la Universidad Austral capacitaron sobre inteligencia artificial en los parlamentos
Con el título “La Inteligencia Artificial en los Parlamentos: Buenas prácticas, desafíos y oportunidades”, se desarrolló una jornada de capacitación organizada por la Cámara de Diputados de Entre Ríos y la Universidad Austral, impulsada por el diputado Bruno Sarubi. La actividad se realizó en modalidad presencial y virtual, con más de 200 inscriptos y la participación de expertos de distintos países.
“Una herramienta que llegó para quedarse”
Durante la apertura, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, valoró la convocatoria y explicó los motivos de la iniciativa:
“Decidimos involucrarnos con personas que hoy trabajan a nivel mundial en inteligencia artificial. Esta herramienta llegó para quedarse, y nosotros, desde la Legislatura, necesitamos formarnos para usarla en los procesos legislativos. Es un trabajo que encaramos junto a la Cámara de Senadores, con el objetivo no solo de conocer más sobre las herramientas, sino también de involucrarnos en su uso responsable”.
Hein remarcó que el gran desafío está en aplicar la inteligencia artificial respetando la centralidad de las personas:
“Usando bien los instrumentos de la tecnología podemos lograr un Estado más ágil y dinámico, pero sin perder de vista que hay decisiones que solo podemos tomar desde nuestra condición humana”.
Una visión compartida desde el Ejecutivo
La vicegobernadora Alicia Aluani agradeció al gobernador Rogelio Frigerio y a Hein por “la apertura al conocimiento y la innovación”. Subrayó que la inteligencia artificial “no es futuro, es presente” y agregó:
“Debemos valernos de la inteligencia artificial y no que ella se valga de nosotros. Democráticamente tenemos que incorporarla a nuestras tareas diarias, porque nos ayudará a tener un parlamento más cercano, transparente y participativo, sin reemplazar valores ni capacidades humanas”.
Aportes y reconocimientos
El diputado Bruno Sarubi, gestor del encuentro, agradeció a los disertantes y destacó:
“Estamos convencidos de la necesidad de apostar a la modernización y la innovación, pero también de hacerlo de la mano de quienes tienen la preparación para acompañarnos en este camino”.
Desde la Universidad Austral, Celina Cantú, directora ejecutiva de la Escuela de Gobierno, presentó la guía elaborada por académicos y expertos internacionales. “Es fundamental que los parlamentos estén preparados y adaptados a uno de los fenómenos más disruptivos de nuestro tiempo, como es la inteligencia artificial”, señaló.
En tanto, Klaus Binder, representante de la Fundación Hanns Seidel Argentina, destacó el apoyo de la institución:
“Nuestra Fundación tiene un fuerte compromiso con el fortalecimiento de la democracia y una forma de hacerlo es acompañando a las Legislaturas provinciales en su actualización permanente. Por eso contribuimos a la creación de la versión en español de esta guía con directrices sobre el uso de la inteligencia artificial”.
Contenidos de la capacitación
La jornada se organizó en dos ejes principales:
- Introducción a la Inteligencia Artificial, a cargo de Jorge Vilas Díaz Colodrero y Marcos Vilas Graffigna, de la Universidad Austral.
- Directrices y experiencias comparadas, con la participación de Fotios Fitsilis (Hellenic OCR Team), Marci Harris (POPVOX, EE.UU.), Luis Rojas Gallardo y Esteban Sánchez (Cámara de Diputados de Chile), Claudio Nazareno (Cámara de Diputados de Brasil), Dolores Martínez (Senado argentino) y Ornela Vanzillotta (Legislatura de CABA).
Organizadores
El evento fue organizado por la Cámara de Diputados de Entre Ríos y la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, con el acompañamiento del CIDEIPP, la Fundación Hanns Seidel Stiftung Argentina y la Hellenic OCR Team (HOCRT).
Declaraciones de Alicia Aluani y Gustavo Hein: