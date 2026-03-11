Diputados de Entre Ríos realizó la primera sesión ordinaria del 147º período legislativo y dio ingreso a proyectos del Ejecutivo
La Cámara de Diputados de Entre Ríos, presidida por Gustavo Hein, llevó adelante este miércoles la primera Sesión Ordinaria del 147º Período Legislativo, durante la cual se aprobaron resoluciones y declaraciones, y se otorgó estado parlamentario a distintos proyectos de ley, entre ellos el que propone crear la Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública.
Durante la sesión, el cuerpo legislativo avanzó con el tratamiento de los temas incluidos en el orden del día y aprobó diversas iniciativas. Entre ellas se encuentra una resolución presentada por el diputado Marcelo López que insta a legisladores nacionales a impulsar en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para declarar el 3 de febrero, aniversario de la Batalla de Caseros, como feriado nacional.
También se aprobó una declaración impulsada por el diputado Juan José Bahillo, mediante la cual se solicita al Gobierno nacional que gestione ante Estados Unidos la apertura de mercados para las naranjas y mandarinas producidas en Entre Ríos.
En la jornada, además, tomaron estado parlamentario dictámenes de comisión, entre ellos el proyecto del Poder Ejecutivo para crear la Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública, así como la iniciativa que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación un inmueble ubicado en El Solar y San Carlos, en el departamento La Paz, también presentada por López. Ambos expedientes fueron girados al Orden del Día de la próxima sesión.
Proyectos enviados por el Poder Ejecutivo
La sesión también otorgó estado parlamentario a varios proyectos de ley enviados por el Gobierno provincial, orientados a impulsar obras estratégicas en distintos departamentos y regularizar inmuebles destinados al sistema educativo.
Uno de los proyectos, identificado como Expediente Nº28.947, autoriza a aceptar la donación de un terreno por parte de la Municipalidad de Paraná para la construcción de la Escuela Secundaria Nº78 “Intendente Juan Carlos Esparza”.
Asimismo, el Expediente Nº28.950 propone elevar a primera categoría a la comuna Ingeniero Sajaroff, en el departamento Villaguay.
Otros expedientes refieren a obras viales y de apoyo a la producción, entre ellos la expropiación de inmuebles para mejorar los accesos a las cooperativas apícolas de Paraná (Expediente Nº28.985) y Gualeguaychú (Expediente Nº28.986), además de la construcción de la circunvalación de Nogoyá (Expediente Nº28.988) y un nuevo puente sobre el arroyo Del Sauce (Expediente Nº28.997).
Por su parte, el Expediente Nº28.987 contempla un plan de rehabilitación y reconstrucción de calzadas en las rutas provinciales Nº1 y Nº2, con impacto directo en los departamentos La Paz, Feliciano y Federación.
También se incorporó el proyecto para la sistematización del Canal Mihura en el departamento Gualeguay (Expediente Nº28.998), una obra considerada clave para el saneamiento hídrico de la región.
Representantes en la Colonia Productiva Guardamonte
Al finalizar la sesión, el presidente del bloque oficialista, Bruno Sarubi, informó que los diputados María Elena Romero y Jorge Maier fueron designados como representantes de la Cámara en la Comisión Asesora para el Fomento de la Colonia Productiva Guardamonte, conforme a lo establecido por la Ley Nº10.664.
Esta comisión tiene como función asesorar al Poder Ejecutivo en la evaluación y selección de proyectos productivos y en la adjudicación de parcelas dentro de la colonia.
Homenajes en el recinto
Durante la sesión también se desarrolló el bloque de homenajes, instancia en la que distintos legisladores realizaron reconocimientos y conmemoraciones.
En ese marco, la diputada Vilma Vázquez recordó el 192º aniversario de la Policía de Entre Ríos y el Día del Federalismo Entrerriano, que se conmemora cada 13 de marzo en honor al natalicio de Francisco “Pancho” Ramírez.
Por su parte, la diputada Liliana Salinas realizó un reconocimiento a las mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer (8M).