Diputados de Entre Ríos analizaron en el Museo Serrano un proyecto que declara de interés los 20 años de la ley de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico
Bajo la presidencia del diputado Mauro Godein, la Comisión de Cultura y Turismo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos se reunió en el Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas “Profesor Antonio Serrano” de Paraná para emitir dictamen sobre el proyecto que declara de interés el 20° aniversario de la Ley Provincial Nº 9.686.
La normativa, que cumplirá dos décadas el próximo 15 de marzo, fue destacada por el legislador como “una pieza legal fundamental para garantizar la protección y tutela del patrimonio cultural, natural y científico de toda la provincia”.
Durante la jornada se resaltó el rol del Museo Serrano como autoridad de aplicación de la ley y custodio de la identidad natural entrerriana. La reunión contó con la participación del director del museo, Gastón Fleita Moreyra, quien subrayó que “los bienes arqueológicos y paleontológicos son testimonios irremplazables de la historia profunda del territorio y patrimonio inalienable de los entrerrianos”.
El funcionario sostuvo además que cuidar el patrimonio no implica mirar únicamente al pasado, sino garantizar que las futuras generaciones puedan comprender quiénes fuimos, dónde vivimos y cómo se formó el mundo que habitamos. En ese sentido, expresó su deseo de que estos 20 años “no sean un punto de llegada sino la reafirmación del compromiso colectivo con la ciencia pública, la cultura y la identidad entrerriana”.
Aportes de especialistas
Durante el encuentro también participaron especialistas invitadas, entre ellas la titular del Registro Paleontológico del museo, Graciela Ibargoyen, y la directora del CONICET Diamante, Mariana Brea, quienes brindaron su perspectiva sobre la importancia de las colecciones científicas y el rol de las instituciones en la investigación y conservación del patrimonio cultural y paleontológico entrerriano.
De la actividad también formaron parte funcionarios provinciales e investigadores, y el encuentro fue transmitido por streaming a través de los canales oficiales de Diputados Medios.
Declaración de interés
El proyecto impulsado por Mauro Godein, que obtuvo dictamen en comisión, declara de interés el “Vigésimo Aniversario de la sanción de la Ley Provincial Nº 9.686”, reglamentada por el Decreto Nº 6.878/2007, normativa que constituye el marco legal para la preservación, protección y tutela del patrimonio arqueológico y paleontológico como parte del patrimonio cultural de Entre Ríos.
Asimismo, la iniciativa destaca la labor del Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas “Profesor Antonio Serrano” como autoridad de aplicación de la ley y como institución clave en la preservación, investigación y difusión del patrimonio científico y cultural de la provincia.