Diputados de Encuentro Federal impulsan moción de censura contra Guillermo Francos por incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad
Un grupo de diputados nacionales de Encuentro Federal presentó un proyecto de resolución para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el objetivo de iniciar una moción de censura por la promulgación sin aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, publicada en el Decreto 685/2025.
La iniciativa fue encabezada por Oscar Agost Carreño y respaldada con las firmas de Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer y Mónica Fein. Se prevé que otros bloques de la oposición presenten en la mesa de entradas de la Cámara de Diputados proyectos con un objetivo similar.
EL GOBIERNO ROMPIÓ EL ESTADO DE DERECHO— Oscar Agost Carreño (@oagost) September 22, 2025
Junto con diputados de nuestro bloque pedimos la interpelación y moción de censura al Jefe de Gabinete.
Por incumplir la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad.
Por dictar decretos nulos e inconstitucionales.
Por no reasignar… pic.twitter.com/FoPFUI3Nue
Los legisladores señalaron como motivos de la moción de censura el incumplimiento de la Ley 27.793, la violación de la división de poderes, la falta de asignación de partidas presupuestarias, el incumplimiento de la Ley 24.156, y otras cuestiones que puedan surgir hasta el momento de la interpelación.
En el sistema constitucional argentino, la moción de censura, incorporada en la reforma de 1994, comprende dos etapas: iniciativa y ejecución. La primera consiste en la aprobación de la interpelación, mientras que la segunda establece que, tras obtener mayoría absoluta en el recinto, se procede a la remoción del funcionario. Así, la moción de censura permite que el Poder Legislativo exija responsabilidad política al Ejecutivo, aunque en el sistema argentino implica sustitución del funcionario y no responsabilidad política directa.
En los fundamentos del proyecto, Agost Carreño advirtió que “la promulgación de la ley aludida, pero sin cumplirla, sienta un peligroso antecedente, ya que mediante una interpretación ilegal e inconstitucional condiciona a un poder del Estado en su labor, cuando esa tarea compete al Poder Ejecutivo, que gobierna sin presupuesto hace dos años”.
Sobre la situación económica y la falta de partidas para Discapacidad, el diputado enfatizó: “La pregunta madura por sí sola, ante un contexto de emisión cero, equilibrio e incluso superávit fiscal: ¿Por qué está tan urgido de divisas?”.
Agregó que, aunque no corresponde un análisis detallado en estos fundamentos, la situación evidencia que algunos aspectos del plan económico no están funcionando.
Por su parte, Esteban Paulón, cofirmante de la iniciativa, se presentó en Comodoro Py para ampliar la denuncia contra Javier Milei por incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Paulón sostuvo que “el decreto 681/25 es nulo de nulidad absoluta. Nunca un gobierno incumplió una ley de manera tan abierta”.
El legislador santafesino agregó que el presidente cuenta con todas las herramientas para implementar la Emergencia, debido a la ampliación y reasignación de partidas presupuestarias, y acusó al Gobierno de que “esta maniobra contra los más vulnerables es un modus operandi del Ejecutivo nacional”.