Diputados avanzan con dictamen para interpelar a Karina Milei y al ministro Lugones por el escándalo en la ANDIS
La oposición logró este martes imponer su mayoría y firmar el dictamen que habilita la interpelación en la Cámara de Diputados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, en el marco de la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y Asuntos Constitucionales, que había sido emplazado en la sesión pasada para superar el bloqueo del oficialismo, reunió 41 firmas a favor del dictamen de mayoría.
Lo suscribieron legisladores de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda, además de Marcela Pagano, del flamante bloque de ex libertarios Desarrollo y Coherencia. En contraste, una docena de diputados de La Libertad Avanza y aliados del PRO rubricaron el dictamen de rechazo.
De este modo, el proyecto con las interpelaciones de la hermana del Presidente y del titular de la cartera sanitaria quedó listo para ser tratado en la próxima sesión del pleno, prevista para principios de octubre.
El escándalo salió a la luz tras la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, quien acusó a Karina Milei de recibir un 3% de coimas de los laboratorios contratados por el organismo. Según sus dichos, la maniobra fue articulada por la Droguería Suizo Argentina, que habría sido intermediaria en el cobro de sobornos.
El juez Sebastián Casanello ordenó allanamientos y el secuestro de celulares y dispositivos electrónicos de Spagnuolo y de los hermanos Kovalivker, dueños de la droguería. Emmanuel Kovalivker fue detenido con 266 mil dólares y 7 millones de pesos en sobres, mientras que su hermano Jonathan logró escapar, encontrándose sus cajas de seguridad vacías.
En paralelo, la Justicia también confiscó el celular de Daniel Garbellini, señalado como nexo entre la droguería y la ANDIS e instalado en el organismo por influencia del asesor “Lule” Menem, de acuerdo con el relato de Spagnuolo.
Durante el plenario, el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin (UxP), subrayó que el objetivo de las interpelaciones es obtener “explicaciones y respuestas sobre los audios filtrados que revelan presuntos pagos ilegales”.
En la misma línea, la diputada Sabrina Selva (UxP), autora de uno de los proyectos, advirtió que Karina Milei no puede excusarse de comparecer:
“El artículo 204 del reglamento de la Cámara de Diputados habilita, en uso del artículo 71 de la Constitución Nacional, que se cite a secretarios con responsabilidad política. Nadie duda de que la secretaria general de la Presidencia tiene jerarquía de ministra”, remarcó.