Diputados autorizó la creación de nuevos cargos para reforzar el Servicio Penitenciario de Entre Ríos
La Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó un proyecto de ley que habilita la creación de nuevos cargos en la Dirección General del Servicio Penitenciario, con el objetivo de fortalecer la estructura operativa y los recursos humanos del sistema carcelario provincial.
La iniciativa, identificada como expediente N.º 28.750, prevé la incorporación de 50 cargos de agentes penitenciarios y 15 cargos de Oficiales Subadjutores del Escalafón Cuerpo General del Personal de Seguridad, lo que representa un avance relevante para atender las necesidades actuales de las distintas unidades penitenciarias.
Durante su tratamiento en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, el proyecto fue defendido por el director general del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti, y el subdirector Santiago García, quienes expusieron la importancia de reforzar las dotaciones de personal ante el crecimiento del sistema y las exigencias diarias del servicio. En ese marco, destacaron el compromiso y la labor sostenida del personal penitenciario, que en muchos casos desempeña sus funciones con dotaciones reducidas.
Con la sanción de esta norma, la Legislatura busca mejorar la capacidad operativa, acompañar el crecimiento institucional y garantizar un servicio penitenciario acorde a las demandas actuales, fortaleciendo una función clave para la seguridad pública en la provincia.