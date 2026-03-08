Diputado libertario acusó a gobernadores e intendentes de aumentar impuestos
El diputado bonaerense de La Libertad Avanza y ex secretario de Culto, Nahuel Sotelo, apuntó contra las provincias y los intendentes por “aumentar tasas e impuestos” y “seguir usando al municipio como un aguantadero de militancia”.
De nada sirve bajar impuestos nacionales si las provincias aumentan los impuestos y los intendentes, las tasas. En Quilmes sólo el último aumento ha sido más del 20% en casi todas las tasas.
Sólo para seguir usando al municipio como un aguantadero de militancia.
Falta poco. https://t.co/ZEWF31g3VE
— Nahuel Sotelo (@nsotelolar) March 8, 2026
En ese sentido, aseguró que “en Quilmes sólo el último aumento ha sido más del 20% en casi todas las tasas” y advirtió: “Falta poco”.