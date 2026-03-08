Maran Suites & Towers

Diputado libertario acusó a gobernadores e intendentes de aumentar impuestos

Redacción | 08/03/2026 | Política | No hay comentarios

El diputado bonaerense de La Libertad Avanza y ex secretario de Culto, Nahuel Sotelo, apuntó contra las provincias y los intendentes por “aumentar tasas e impuestos” y “seguir usando al municipio como un aguantadero de militancia”.

“De nada sirve bajar impuestos nacionales si las provincias aumentan los impuestos”, dijo un legislador libertario

En ese sentido, aseguró que “en Quilmes sólo el último aumento ha sido más del 20% en casi todas las tasas” y advirtió: “Falta poco”.

