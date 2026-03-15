Diputado Esteban Paulón: “En este Gobierno hay una sobreactuación de la austeridad y de la lucha contra los privilegios”
El diputado nacional Esteban Paulón advirtió que: “El viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial daña y astilla el relato del gobierno libertario”, y añadió: “impacta de lleno en el relato de austeridad que la gestión de Javier Milei instaló desde el inicio de su mandato”.
En diálogo con Splendid AM 990 el diputado resaltó: “Adorni era quien más combatía los privilegios y termina tomando esos privilegios para algo que quizás económicamente es menor, pero simbólicamente es muy importante; el daño político es evidente”, explicó.
Paulón recordó además que el propio Adorni había anunciado en 2024 un decreto presidencial que restringía el uso de aeronaves oficiales por parte de familiares de funcionarios. Y destacó: “En lugar de pedir disculpas por incumplir una norma que él mismo defendió, terminó disculpándose por haber usado mal una palabra”, cuestionó sobre lo del tristemente célebre: “deslomándome en Nueva York”.
El legislador explicó que impulsó pedidos formales de información para esclarecer los detalles del viaje y conocer quiénes integraron la comitiva oficial. “Lo primero que pedimos es el manifiesto de vuelo y el listado del hotel donde se alojó la delegación. Si eventualmente estuvo la esposa de Adorni, queremos saber qué rol tenía”, indicó.
Según relató, el pedido fue dirigido a la Secretaría General de la Presidencia y al Ministerio de Defensa, responsable de la flota aérea presidencial. “Si no me lo dan a mí, se lo van a tener que dar a la Justicia”, sostuvo, al recordar que existen varias denuncias judiciales presentadas sobre el tema.
Paulón afirmó que la polémica se agravó cuando aparecieron nuevas informaciones vinculadas a vuelos privados y a la situación patrimonial del funcionario. “Empiezan a aparecer inconsistencias con su declaración jurada y datos sobre gastos que no terminan de cerrar con los ingresos declarados”, afirmó.
El diputado consideró que el impacto del episodio se explica por el contraste con el discurso oficial contra la “casta”. “Hay una sobreactuación de la austeridad y de la lucha contra los privilegios. Cuando eso ocurre, cualquier contradicción se vuelve mucho más visible”, planteó.
También cuestionó la forma en que el Gobierno gestionó la crisis. “En cualquier administración, frente a un hecho así lo razonable es explicar lo que pasó, asumir el error y eventualmente aceptar las consecuencias. Lo que vimos fue una cadena de explicaciones parciales que terminaron agravando el problema”, señaló.
En ese sentido, Paulón anticipó que Adorni deberá dar explicaciones en el Congreso si continúa en su cargo. “Como jefe de Gabinete tiene que presentarse ante el Parlamento. Y, obviamente, este va a ser un tema de interés para los legisladores”, indicó.
Durante la entrevista, el diputado también se refirió al llamado Caso $Libra, una presunta estafa vinculada a criptomonedas que, según denuncias judiciales, habría utilizado la imagen del presidente para captar inversores.
Paulón explicó que el Congreso impulsó una comisión investigadora para analizar el tema y reunir información. “Costó mucho aprobar la creación de la comisión porque hubo un fuerte bloqueo del oficialismo”, recordó.
Para el legislador, el caso plantea interrogantes políticos relevantes. “Más allá de lo que determine la Justicia, es importante que el Congreso investigue porque hay que entender cómo se usó la figura presidencial para promover una inversión que terminó con damnificados”, afirmó.
Finalmente, Paulón defendió el rol de la oposición al impulsar investigaciones parlamentarias y pedidos de informes. “Una parte de la sociedad no la está pasando bien y necesita sentir que hay representación y que alguien está preguntando qué pasó”, sostuvo.
En esa línea, remarcó que el objetivo es garantizar transparencia en la gestión pública. “Si el gobierno hubiera manejado mejor la crisis, probablemente el tema se desactivaba en 48 horas. Pero cuando aparecen contradicciones y nuevas revelaciones, la investigación se vuelve inevitable”, concluyó.