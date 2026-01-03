Diosdado Cabello exhortó: “Que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor”
Ante la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura del dictador Nicolás Maduro, el primero en reaccionar ante los medios de comunicación fue el ministro de Interior venezolano, y segundo del régimen, Diosdado Cabello, quien lanzó un llamado al país a la calma, a no “facilitarle las cosas al enemigo invasor” e instó a los organismos internacionales a pronunciarse sobre esta “masacre”.
Vestido con casco, un chaleco y camisa de mangas largas celeste, Cabello habló con calma, rodeado de militares armados. “Hemos sabido sobrevivir a todas estas circunstancias, aquí hay un pueblo organizado que sabe qué hacer”, afirmó Cabello, quien pidió al mundo pronunciarse “ante el asesinato de civiles y bombas cayendo en edificios”.
Las imágenes transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello pidió confiar “en el liderazgo” y en la “dirigencia del alto mando político, militar” ante la situación que el país está atravesando.
“Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente, que nadie le facilite las cosas”, añadió el ministro más importante del régimen.
A su vez, cuestionó a las organizaciones mundiales y las llamó a la reflexión. “Ustedes de las organizaciones mundiales, los organismos mundiales ¿van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor, ante el asesinato de civiles, bombas cayendo en edificios, en lugares habitados por civiles? ¿Van a ser los organismos internacionales cómplices de esa masacre?”, preguntó.
“Venezuela sabe lo que tiene que hacer y nuestro Pueblo sabe lo que tiene que hacer (…) Tenemos ya 28 semanas de las primeras amenazas y hoy concretaron un ataque artero y vil contra un Pueblo que dormía. Cobardemente atacaron a nuestro Pueblo”, agregó Cabello.
Por otro lado, hizo un llamado a las organizaciones políticas del país a pronunciarse y mantenerse alerta. “Mantenernos alertas todos, los motorizado alertas, todos alertas y no caigamos en la provocación de ellos ni en la desesperanza”, destacó Cabello.
Y pidió: “Tengamos toda la fe puesta que esta batalla el Pueblo de Venezuela saldrá victorioso, y al final de estos ataques nosotros venceremos”.
Cabello indicó que Estados Unidos logró “parcialmente” su objetivo porque el pueblo no salió “desbocado”.