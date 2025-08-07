Difunden en Entre Ríos los servicios de AMA, la primera plataforma pública para distribuir música argentina
La Dirección de Industrias Culturales y Creativas de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría de Cultura, promueve activamente los servicios de AMA, una herramienta federal, pública y gratuita creada por el Instituto Nacional de la Música (Inamu). A través de este organismo, se canalizan consultas y gestiones en la provincia, con el objetivo de que más músicos independientes puedan posicionarse en el entorno digital.
AMA (Agregadora de Música Argentina) es la primera plataforma pública del país para distribución digital de música, y permite a artistas difundir sus canciones en más de 100 plataformas globales de streaming y tiendas digitales, como Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, entre otras.
Desde la Secretaría explicaron que los artistas entrerrianos pueden subir sus propias canciones, cobrar por las reproducciones, y acceder a una guía práctica para registrar, proteger y valorizar sus obras. De esta manera, se busca impulsar la música con identidad local y proyectarla internacionalmente.
La promoción de AMA fue parte también del Encuentro Entrerriano de Música, que se desarrolló en junio en la ciudad de Diamante, donde se brindaron capacitaciones conjuntas entre el Inamu y el área cultural provincial, incluyendo una primera aproximación al uso de esta herramienta.
Las y los interesados pueden solicitar información a través del correo: industriasculturales@entrerios.gov.ar.