Diego Spagnuolo le dijo “pelotudo” a Adorni y aclaró la fake news de la radiografía del perro
En medio del escándalo por los audios difundidos por Data Clave y Carnaval Streaming del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, este miércoles se dió a conocer un nuevo en que se refirió a una polémica generada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en julio del año pasado.
En una conferencia de prensa, el portavoz mostró la radiografía de un perro que supuestamente se había usado en 2022 en Corrientes para otorgar una pensión por invalidez, que luego fue desmentido y que nunca salió a aclarar.
“Para obtener una pensión por un trastorno de disco lumbar e hipertensión, un médico correntino de dudosa ética profesional adjunto junto al certificado la radiografía de un perro con una particularidad. ¡Tiene la cola del perrito! Y le otorgaron la pensión”, dijo Adorni indignado en ese momento.
Spagnuolo le pegó a Adorni: “es un pelotudo”
El exdirector de ANDIS se refirió al escándalo por la “radiografía del perro” que llevó a que tuviera que dar explicaciones #LaPijaDeKarina pic.twitter.com/L4hX7hIqdc
— Carnaval Stream (@CarnavalStream) August 27, 2025
“Lo que suena increíble, porque uno puede confundir cualquier cosa ¿no?, es la cola del perrito… ¿Qué se pensaban que era? ¿Qué era la cola? Bue… Este era el nivel de descontrol que había en las pensiones por discapacidad”, agregó
Sin embargo, rápidamente diversos actores salieron a desmentir los dichos de Adorni. Incluso el exdirector de la ANDIS, Fernando Galarraga, aclaró en ese momento que “el expediente fue frenado, denunciado y archivado” y que “a persona solicitante, de Goya, Corrientes, nunca cobró ni cobra una pensión entregada durante nuestra gestión”.
“¿A quién quieren engañar y meter el perro? Es evidente: a la gente. Y lo hacen con mentiras para argumentar la baja de pensiones no contributivas que se viene”, agregó Galarraga desde su cuenta de X. Además compartió que en el expediente 2022-108550205-APN-CFM#ANDIS se pude ver que la auditoría médica expresa: “Radiografía no perteneciente a un ser humano”.
Por último, el funcionario de la gestión de Alberto Fernández le pidió al gobierno de Milei que rectifique, cosa que nunca paso. Este miércoles, en nueva tanda de audios revelados por Carnaval Streaming, el extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, trató de “pelotudo” a Adorni y aclaró la polémica con la radiografía.
“Mirá la comunicación, lo tenés al pelotudo de Adorni que le pasamos toda la información. La radiografía del perro le dijimos ‘esta pensión no se otorgó, de la radiografía del perro’. Y que va y qué dice ‘esta pensión se otorgó'”, señala Spagnuolo en el audio y agrega: “Y yo tengo que andar explicando que esa pensión no se otorgó porque hoy están todos (diciendo) que están mintiendo. Flaco te lo pasé clarito, esto no se otorgó”.