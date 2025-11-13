Diego Santilli y una sugerencia a Axel Kicillof: “Te pido coherencia”
Luego de que el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, le pidiera al ministro de Interior, Diego Santilli, una reunión para reclamarle fondos a Nación, el flamante funcionario que por la tarde visitó en Paraná a Rogelio Frigerio, respondió en un duro mensaje y apuntó contra el gobernador Axel Kicillof. Señaló que el mandatario no adhirió al Pacto de Mayo ni al RIGI y cuestionó que se “autoperciba excluido”.
“No adheriste al Pacto de Mayo. No adheriste al RIGI. No adheriste a la Ley de Reiterancia. ¿Y te autopercibís excluido?”, lanzó Santilli en su cuenta de X y reclamó “coherencia”.
En ese sentido, agregó: “No escribas una cosa en Twitter y hagas otra en público. Hay millones de bonaerenses en el medio”, lanzó y preguntó: “¿O tenés que pedirle permiso a CFK?”.
.@Kicillofok, te pido coherencia.
No adheriste al Pacto de Mayo. No adheriste al RIGI. No adheriste a la Ley de Reiterancia. ¿Y te autopercibís excluido?
No escribas una cosa en Twitter y hagas otra en público. Hay millones de bonaerenses en el medio.
¿O tenés que pedirle… pic.twitter.com/0iSePIeTwX
— Diego Santilli (@diegosantilli) November 13, 2025
A su vez, compartió un recorte hablando desde la Casa Rosada luego de reunirse con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, donde remarcó: “Yo creo que hay que ser coherente en la vida. No tener doble personalidad. Estoy citando a todos los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo. La provincia de Buenos Aires no participó, no adhirió al RIGI, ni a la ley de reiterancia, ni a la ley antimafias y así sucesivamente. No escriban una cosa en redes y hagan otra en público. ¿Acaso le tienen que ir a pedir permiso a Cristina Kirchner para tomar una decisión?”, apuntó en la misma línea.
El mensaje de Santilli llega luego de que el ministro de Gobierno de la Provincia publicara en redes sociales: “En el día de hoy solicité formalmente una reunión al Ministro @diegosantilli -Diego Santilli- para reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1.000 obras que dejaron abandonadas en la provincia de Buenos Aires”, informó Bianco desde su cuenta de X”.