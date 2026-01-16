Diego Santilli vuelve a Entre Ríos la semana próxima
Diego Santilli agenda para la semana venidera una visita a Paraná donde se reunirá con Rogelio Frigerio en un momento particularmente sensible para el Gobierno nacional, que busca sumar respaldos provinciales y así avanzar con la reforma laboral en el Congreso. El ministro del Interior viajará el lunes a Salta, dos días después se trasladará a Neuquén y llegaría el jueves a la Capital entrerriana.
Los encuentros de Santilli con los mandatarios tienen lugar en medio de una creciente tensión política en torno al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. Diversos gobernadores comenzaron a marcar claramente su postura antes de definir apoyos en el Congreso, y han puesto en la mesa un reclamo firme sobre el impacto que los cambios propuestos podrían tener sobre la recaudación provincial, especialmente por modificaciones vinculadas al impuesto a las Ganancias, que afectarían la coparticipación federal de las provincias.
En los últimos días Santilli intensificó una serie de reuniones federales con jefes de Estados provinciales, buscando consensos para destrabar apoyos legislativos. Sin embargo, algunos no otorgarían respaldo “a libro cerrado” al proyecto, condicionando su voto a ajustes en el texto que mitiguen el efecto fiscal sobre sus distritos y que clarifiquen otros puntos de preocupación.
La reforma laboral, uno de los pilares de la agenda legislativa del oficialismo, enfrenta así una pulseada política que trasciende lo sindical y se instala en la relación entre la Casa Rosada y las provincias, subrayando la complejidad de las negociaciones en ciernes y la necesidad -que ya no se oculta desde Balcarce 50- en afinar consensos antes de llevar la iniciativa al recinto.
Con esta foto política, la discusión por la reforma laboral y sus efectos tributarios promete ser un tema central en las próximas semanas, tanto en las mesas de diálogo como en el debate legislativo que se prevé para febrero.