Santilli: “Me pareció desafortunada la frase de Karen sobre la salud mental”
A poco más de una semana de las elecciones del 26 de octubre, el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Diego Santilli, se despegó de las declaraciones de su compañera de lista, Karen Reichardt, quien comparó el voto a la lista de Fuerza Patria con una “enfermedad mental”. En relación con estas palabras, Santilli aseguró: “Me parece desafortunada esa expresión. Yo no estoy de acuerdo”.
La campaña de LLA sumó así una nueva polémica tras los comentarios de su segunda candidata en territorio bonaerense. Reichardt había señalado que su estrategia debía enfocarse en votantes del PRO o en quienes no participaron en elecciones anteriores, pero no en quienes apoyan a la principal fuerza opositora, argumentando que “el otro, de verdad, es una enfermedad mental”.
Santilli busca distanciarse y reencauzar la campaña
Durante una entrevista radial, Santilli se desmarcó de los dichos de Reichardt. El candidato, que reemplazó a José Luis Espert tras un escándalo vinculado a Fred Machado, afirmó que su prioridad es recuperar votos en la provincia y contribuir a una elección nacional que permita avanzar con las reformas planteadas por LLA.
El dirigente explicó: “Ha sido una campaña muy corta para mí. Me tocó asumir el primer lugar 18 días antes de que termine la campaña, me quedan 4 o 5 días”. Además, detalló los tres grandes ejes de su propuesta: inseguridad, reforma fiscal y trabajo.
Sobre el fallo de la Cámara Nacional Electoral que habilita el uso de su imagen en afiches de LLA, Santilli señaló con humor: “Estoy escalando el Himalaya en musculosa. Por lo menos en el finche estamos”. Respecto al slogan de campaña, agregó: “Soy colorado, sigo siendo colorado. Tuve que hacer una campaña extraña, rara, por decirlo de alguna manera”.
Los dichos de Reichardt sobre votantes opositores
El escándalo se originó cuando Reichardt explicó que su fuerza busca atraer a votantes del PRO y a quienes no votaron en las últimas elecciones. “Porque el otro, de verdad, es una enfermedad mental”, afirmó, justificando la dificultad de convencer a ciertos electores.
Ante las preguntas de los periodistas sobre diferencias ideológicas, la candidata libertaria insistió: “No es que piensan distinto, es algo que tienen incorporado. Son personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada”. Según Reichardt, se trataría de un “tema cultural” más que político.
La candidata ya había sido cuestionada por la difusión de mensajes antiguos en redes sociales con expresiones despectivas hacia sectores populares, incluyendo referencias a “negros”, “villeros” y “planeros”.
Tras la polémica, Reichardt intentó aclarar sus declaraciones, explicando que al referirse a “enfermedad mental” hablaba de un “chip cultural” que condiciona la forma de pensar de parte del electorado opositor.