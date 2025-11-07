Diego Santilli renunció a la banca de diputado y asumirá como ministro del Interior
El dirigente del PRO, Diego Santilli, presentó este viernes su renuncia como diputado nacional, por lo que quedó en condiciones de jurar al frente del Ministerio del Interior. Tras formalizar su salida del Congreso, Santilli se abocó de lleno a su agenda como funcionario del Gabinete de Milei.
Luego de una reunión previa junto a “Lule” y Martín Menem, se dirigió a sus nuevos despachos para iniciar la ronda de diálogo con los gobernadores.
Desde las 15, escoltado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Santilli recibe al mandatario provincial de Chubut, Ignacio Torres, y posteriormente se reunirá con el catamarqueño Raúl Jalil.
Santilli tenía mandato vigente como diputado del PRO hasta el 10 de diciembre y había obtenido la reelección de su banca en las elecciones del 26 de octubre, en las que se presentó en el primer lugar de la lista de la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el partido amarillo.