Diego Santilli no quiere la cara de Espert en las boletas: “Estaría bueno que se reimpriman”
Son horas convulsionadas las que se viven en la interna de La Libertad Avanza. En diálogo con Radio Rivadavia, Diego Santilli admitió que: “Esto me toma por sorpresa, pero yo ya estaba en la campaña”. Y añadió: “Venimos de una elección complicada y estas tres semanas tenemos que dejar todo en la cancha y darla vuelta”.
El actual diputado nacional por la Provincia pidió también a los bonaerenses concurrir a las urnas el próximo domingo 26 de octubre, aunque se mostró esperanzado en poder “dar vuelta” los comicios, luego del revés en septiembre.
“En septiembre se ve que el votante que vota al kirchnerismo fue, y que quienes votan a La Libertad Avanza o el PRO, no”, reconoció respecto al triunfo del Frente Patria.
Además, se refirió a la reimpresión de las boletas para que aparezca la foto con su cara, en lugar de la de Espert. “Estaría bueno que se reimpriman las boletas, pero es una definición entre los apoderados de la alianza LLA-PRO más la Justicia”, expresó.
El domingo, poco después de conocerse la renuncia de la candidatura de Espert, el actual legislador nacional publicó un mensaje en redes sociales apuntó al kirchnerismo y prometió “dejar el alma para defender el rumbo”.
También volvió a sacar al ruedo a la combi con la que recorrió la Provincia durante la campaña electoral de 2021. “Subite a la Santilleta de la libertad que vamos a dar vuelta la Provincia”, posteó en su cuenta de X.
Finalmente, el dirigente del PRO destacó el proyecto colectivo por encima de los intereses individuales y adelantó que continuará haciendo campaña “puerta por puerta”.
“No podemos no lograr los cambios que tenemos que lograr: hablaría mal de nosotros como país, no como partido”, sentenció.