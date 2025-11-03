Diego Santilli no le abrió la puerta al diálogo con Axel Kicillof
Diego Santilli habló este lunes de los desafíos que enfrentará al asumir como ministro de Interior del Gobierno de Javier Milei en lo que definió como la segunda etapa de gestión libertaria. Señaló la importancia de mantener el diálogo con los gobernadores y también con los intendentes. Aunque descartó que haya algún tipo de contacto con Axel Kicillof.
“No adhirió al Pacto de Mayo. Terminó la elección, subió impuestos, no los bajó. No adhirió a (las leyes de) reiterancia y antimafia, es la puerta giratoria. ¿Va a votar el Código penal para que haya tolerancia cero con los delincuentes? ¿Va a estar con Argentina o con su micromundo ideológico?”, planteó respecto a la relación con el mandatario bonaerense.
Santilli también contó el diálogo que mantuvo con el expresidente Mauricio Macri. “Cuando hablás con un presidente es más el desafío, que la satisfacción, es un desafío enorme, hay que lograr temas trascendentales para el país. Hay que ir hacia adelante, eso es lo que me planteó”, aseguró.
A su vez, el nuevo ministro fue consultado respecto a si su candidatura a diputado nacional fue en carácter testimonial, respondió que no. “Yo fui tercer candidato a diputado, eso firmé y me comprometí, me tocó por la renuncia de un candidato asumir la candidatura, nunca estuvo en mis planes cambiar. Te convoca el presidente, tenés que ir”, explicó.