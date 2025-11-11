Diego Santilli juró como nuevo ministro de Interior
El Gobierno formalizó este martes la incorporación de Diego Santilli, la cabeza de lista de La Libertad Avanza que ganó en la provincia de Buenos Aires. El presidente Javier Milei le tomó el juramento para asumir el cargo de ministro del Interior. Tendrá un rol clave para juntar los votos en el Congreso para aprobar las reformas laboral y tributarias, entre otras.
Fue un acto breve en el Salón Blanco de la Casa Rosada. No hubo discursos ni palabras de agradecimiento. Solo la toma de juramento del presidente y un abrazo efusivo con Santilli. Estuvieron presentes los ministros del Poder Ejecutivo, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También los hijos de Santilli y su esposa.
El Presidente Javier Milei toma juramento al Ministro del Interior, Diego Santilli. pic.twitter.com/G63oBdASfe
A la ceremonia, también asistieron integrantes del PRO, con Cristian Ritondo, líder del bloque, a la cabeza. Allí, instantes después de la jura de Santilli, Ritondo se refirió a la presencia del bloque: “Los intendentes del bloque estaban todos, el presidente de los dos bloques, tanto de diputados, como del Senado, el presidente del Partido y el presidente del Bloque entró, así que de la capacidad que tenía para invitar Diego (Santilli) para invitar, creo que vinimos todos” declaró ante la prensa.