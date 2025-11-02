Diego Santilli es el nuevo ministro del Interior de la Nación
Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán, quien siguió la decisión de Guillermo Francos de también dejar la Jefatura de Gabinete. “TENEMOS MINISTRO DEL INTERIOR: Bienvenido Colo Santilli”, escribió el presidente en su cuenta de X.
TENEMOS MINISTRO DEL INTERIOR:
Bienvenido Colo Santilli.
Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro.… pic.twitter.com/8IHIUkVT5O
— Javier Milei (@JMilei) November 2, 2025
Milei aclaró que Santilli será quien lleve adelante “las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”.
La designación de Santilli, un dirigente del PRO con excelente sintonía con la La Libertad Avanza y que quedó al frente de la lista de candidatos bonaerenses luego de que José Luis Espert declinara su candidatura envuelto en un escándalo con posibles vínculos con el narcotráfico, llega a menos de 24 horas de que Mauricio Macri blanqueara su descontento con la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete por falta de experiencia.
Todo indica que Santilli tendrá como misión articular con opositores aliados para conseguir hacer avanzar en el Congreso las reformas que el Gobierno considera clave y que aún restan como la laboral y la tributaria. A su vez, el pedido de consensos había sido una de las condiciones que impuso el gobierno de Estados Unidos a cambio de las ayudas económicas.
Adorni: “Gran elección para esta etapa donde la prioridad son las reformas”
El designado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió a darle la bienvenida a Santilli y destacó que fue una “gran elección” de cara a la nueva etapa del Gobierno.
Bienvenido Diego Santilli como nuevo Ministro del Interior de la Nación.
Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad.
Mañana 9:30 horas tendremos reunión de Gabinete…
— Manuel Adorni (@madorni) November 2, 2025
“Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad”, publicó en su cuenta de X, y anunció que este lunes a las 9.30 se llevará a cabo una reunión de Gabinete en Casa Rosada.